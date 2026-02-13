Trainer-Duo Hammerl und Edlböck verlassen den SV Kranzberg im Sommer Trainerwechsel beim SV Kranzberg von Matthias Spanrad · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser

Dennis Hammerl möchte im Sommer in Kranzberg ein bestelltes Feld übergeben. – Foto: FuPa

Das Trainerduo beendet nach drei erfolgreichen Jahren seine Arbeit. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und in bester Freundschaft.

Es gibt Trainerwechsel bei Fußballteams, die werden von großem Tamtam und negativen Schwingungen begleitet. Und dann gibt es den Umbruch beim SV Kranzberg. Bis Sommer stehen die Coaches Dennis Hammerl (36) und Thomas Edlböck (35) beim Kreisligisten noch auf der Kommandobrücke. Dann jedoch endet die gemeinsame Liaison – nach drei erfolgreichen Jahren. Aktuell kratzen die Kranzberger Kicker an der Tabellenspitze und haben noch alle Chancen, Erster oder Zweiter zu werden. Wer die Nachfolge antritt, steht derzeit noch nicht fest. Auf FT-Nachfrage bestätigte Michael Kopp, Abteilungsleiter beim SVK, die Entscheidung. In der Winterpause hätten sich beide Seiten, also der Verein und das Trainerteam, wie immer zusammengesetzt. Die aktuelle Lage wurde analysiert, „es waren offene Gespräche“, wie Kopp bestätigt. Und am Ende kam heraus: Hammerl und Edlböck, die beide auch in bisher 56 (Edlböck) beziehungsweise 57 Partien (Hammerl) auf dem Platz gestanden waren, ziehen sich aus persönlichen Gründen zurück.

„Wir sind immer noch gute Freunde“, betont Kopp. Es wird also eine Trennung im Guten, wie es der Fußballjargon so oft beschreibt. Man sei weiterhin hochzufrieden mit der Arbeit des Trainerduos gewesen, führt der Spartenchef aus, „beide machen einen tollen Job“. Dass zum Abschied sogar noch die Chance auf den Bezirksliga-Aufstieg besteht, ist natürlich die Kirsche auf der Torte. Oder wie es Kopp formuliert: „Das wäre ein tolles Geschenk.“ So weit denkt in Kranzberg allerdings noch niemand. Natürlich schiele man ein wenig nach oben, sagt der Fußballchef. Mehr aber auch nicht. „Jeder, der sportlichen Ehrgeiz hat, will natürlich was rausholen. Aber das, was am Ende dabei herauskommt, kommt eben heraus.“ Dennis Hammerl, einer der beiden Spielertrainer, ist vor Kurzem wieder Vater geworden. Doch das sei nicht der zwingende Grund, der zum Ende seines Engagements führen wird. Auch nicht bei Kollege Thomas Edlböck, der in München wohnt. „Am Ende muss es schon zu tausend Prozent passen, die Lust wäre noch dagewesen“, betont Hammerl. Ob beide eine Fußballpause einlegen, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings: Wenn es weitergeht, „dann im Duo“, erklärt Hammerl, der noch eines klarstellen möchte: „Die Jungs in Kranzberg sind uns schon ans Herz gewachsen.“