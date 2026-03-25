Trainer-Duo bleibt an Bord

Wichtige Personalentscheidung bei TuRa Meldorf : Das Trainerteam Marco Peetz und Daniel Janßen bleibt auch in der kommenden Saison verantwortlich. Nach dem Aufstieg und einer stabilen ersten Verbandsliga-Spielzeit soll nun der nächste Schritt folgen.

Das Trainerduo Marco Peetz und Daniel Janßen wird auch in der kommenden Saison die 1. Herren von TuRa Meldorf betreuen. Diese Entscheidung sorgt für Zufriedenheit im Verein und unterstreicht den eingeschlagenen Kurs der Kontinuität.

Erst im vergangenen Jahr gelang der Mannschaft als Meister der Kreisliga West der Aufstieg in die Verbandsliga. Dort behauptet sich das Team bislang solide: Nach 22 von 30 absolvierten Spielen stehen 32 Punkte zu Buche – ein Wert, der laut Erfahrungswerten der vergangenen Jahre für den sicheren Klassenerhalt ausreicht.