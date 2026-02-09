Trainer-Duo bleibt

– Foto: Marcel Eichholz

Die TSG Sandershausen setzt in der Personalplanung früh ein klares Zeichen: André Fröhlich und Co-Trainer Jannik Löber führen die erste Mannschaft auch in der Saison 2026/27 – die Vereinbarung gilt ligaunabhängig.

Das Duo war zu Beginn der laufenden Spielzeit gekommen und hat die Mannschaft nach dem Abstieg aus der Verbandsliga Hessen Nord stabilisiert sowie in der Gruppenliga Kassel 2 an die Tabellenspitze geführt. Abteilungsleiter Christian Wall hob die akribische Arbeit und den konstruktiven Austausch mit Abteilungs- und sportlicher Leitung hervor, zudem verliere das Trainerteam die Jugend und „das große Ganze“ nicht aus dem Blick.