Trainer-Duo Becker/Warnke und TSV Fischerhude-Quelkhorn gehen getrennt Trennung mit sofortiger Wirkung - Kapitän übernimmt

Fast viereinhalb Jahre standen Yannick Becker und Matthias Warnke an der Seitenlinie beim TSV Fischerhude-Quelkorn. Beide haben für diesen Verein gelebt und waren mit viel Herzblut Trainer des TSV. Sie haben viel Arbeit für den Verein geleistet, sowohl auf, als auch neben dem Platz. In der Saison 2018/2019 erlebten sie mit dem TSV den Höhepunkt ihrer Trainerstation und feierten die Meisterschaft in der Kreisliga Verden und den Aufstieg in die Bezirksliga.

In der laufenden Saison steht Fischerhude nach 14 Spieltagen mit elf Punkten und 17:40 Toren auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga 3. Damit steckt die Mannschaft mitten im Abstiegskampf und es besteht die Gefahr auf einen Abstieg in die Kreisliga. Mit der Trennung vom Trainerteam möchte der Verein und auch das Trainer-Duo einen neuen Impuls freigeben. Die Trennung zwischen dem TSV und Becker/Warnke erfolgte einvernehmlich. Das Trainer-Duo hätten am Montag nach der Niederlage zusammengesessen und war sich über eine weitere Zusammenarbeit einig. Im Mannschaftsrat des Bezirksligisten gab es hingegen geteilte Meinungen. "Deswegen haben Yannick und ich gesagt, dass wenn es Zweifel gibt, dann gehen wir.", so Warnke auf Nachfrage von FuPa. Diese Entscheidung ist beiden nicht leicht gefallen: "Das tut schon brutal weh!", betonen beide.