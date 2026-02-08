Trainer Dogan: „Was nicht gestimmt hat, waren die Ergebnisse“ MTV Wolfenbüttel geht mit klarem Fokus und realistischer Zielsetzung in die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Wintervorbereitung des MTV Wolfenbüttel steht unter denselben widrigen Vorzeichen wie bei vielen anderen Oberligisten. Trainer Deniz Dogan beschreibt eine Phase, die vor allem von organisatorischen Einschränkungen geprägt ist. „Wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie auszuweichen“, sagt der Coach mit Blick auf die Wetterlage und gesperrte Plätze. Hallenzeiten seien nur schwer zu bekommen, da zahlreiche Sportarten gleichzeitig auf die begrenzten Kapazitäten angewiesen seien.

Die Konsequenz: viel Improvisation. „Wir versuchen dann doch wieder auf dem Platz oder draußen Läufe zu machen, Krafteinheiten einzustreuen, um an der Fitness weiter zu feilen und diese weiter zu verbessern“, erklärt Dogan. Eine ideale Vorbereitung sieht anders aus, doch der Fokus liege darauf, unter den gegebenen Umständen das Maximum herauszuholen. Defizite in den entscheidenden Momenten Sportlich hat der Trainer eine klare Analyse der Hinrunde vorgenommen. Entscheidend seien weniger spielerische Mängel gewesen als vielmehr fehlende Durchschlagskraft in den Schlüsselszenen. „Bei uns geht es darum, dass wir die Eins-gegen-eins-Situationen vorm Tor, ob defensiv oder offensiv, auf jeden Fall verbessern“, betont Dogan.

Gerade in diesen Momenten habe sein Team zu oft den Kürzeren gezogen. „Wir haben zwischen den Sechzehnern oft ganz gut gespielt und waren spielbestimmend, aber die Torchancen nicht genutzt und uns dann mit einer Konteraktion schnell ein Gegentor gefangen“, fasst der MTV-Coach die Problematik zusammen. Mentale Stärke als Fundament Trotz der sportlich schwierigen Ausgangslage sieht Dogan eine zentrale Stärke in der Haltung seiner Mannschaft. „Egal welche Niederlagen wir hatten: Wir behalten den Kopf oben, bleiben selbstbewusst und glauben an uns“, sagt er. Dieser Glaube an einen Umschwung aus eigener Kraft sei in Gesprächen und im täglichen Umgang deutlich spürbar. „Was nicht gestimmt hat, waren die Ergebnisse“, stellt der Trainer nüchtern fest – nicht jedoch die Einstellung.