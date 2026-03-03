Trainer Dogan: "Sind froh, wenn wir elf Spieler auf den Platz kriegen"

Die Ausgangslage vor dem Nachholspiel des 19. Spieltags ist eindeutig: Während der SV Atlas Delmenhorst als Tabellenzweiter um den Aufstieg in die Regionalliga spielt, kämpft Aufsteiger MTV Wolfenbüttel als 13. mit 16 Punkten um den Nicht-Abstieg.

Trainer Deniz Dogan muss erneut improvisieren:. „Wir haben auch zwei Gelbgesperrte bekommen am Wochenende und bei unserer dünnen Personaldecke sind wir froh, wenn wir elf Spieler auf den Platz kriegen“, sagte Dogan.

Das Hinspiel endete 1:1, damals glich Atlas erst in der 88. Minute aus. Auch diesmal hofft der MTV auf Zählbares – trotz schwieriger Voraussetzungen.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, sollen Akteure aus der zweiten Mannschaft aushelfen. „Wir werden auf jeden Fall mit allen Spielern aufstocken - auch von der zweiten Herren. Und hoffen da auch, dass wir uns aufopferungsvoll gegen den Gegner stellen und Nadelstiche setzen, sodass wir am Ende auch Punkte mitnehmen.“

Offensiv mutig, defensiv anfällig

Das spektakuläre 4:4 beim TuS Bersenbrück am vergangenen Spieltag zeigte die beiden Gesichter des MTV: Offensiv gefährlich, defensiv anfällig. Genau hier sieht Dogan Handlungsbedarf.

„Was wir auf jeden Fall verbessern müssen, sind die Standards, defensiv, dass wir da wacher sind und mehr in den Ball reingehen“, erklärte der Coach. Auch offensiv sieht er Potenzial: „Dass wir da trotzdem, auch wenn wir vier Tore geschossen haben, ein bisschen mehr Ballkontrolle haben.“

Atlas reist mit Rückenwind an

Der SV Atlas Delmenhorst untermauerte seine Aufstiegsambitionen zuletzt mit einem souveränen 4:0 gegen Lupo Martini Wolfsburg. Mit 39:19 Toren stellt Atlas eine der stabilsten Defensiven der Liga und verfügt zugleich über enorme Durchschlagskraft im Angriff.

Trotz der klaren tabellarischen Unterschiede bleibt die Hoffnung auf eine Überraschung. Das Remis im Hinspiel und die Moral beim 4:4 in Bersenbrück zeigen, dass Wolfenbüttel auch gegen Spitzenteams bestehen kann.