Trainer Deuker mit Ansage: „Um jeden Zentimeter kämpfen“

Wenn die SpVg Porz am Sonntag den TuS Blau-Weiß Königsdorf empfängt, geht es auf dem Papier um drei Punkte zwischen einem abstiegsbedrohten Team und einem ambitionierten oberen Tabellendrittel. Doch bei genauerem Hinsehen steckt deutlich mehr Brisanz in diesem Duell – sportlich wie atmosphärisch.

Doch dann schlägt Deuker einen kritischen Ton an – nicht gegenüber dem Gegner, sondern mit Blick auf die generelle Wahrnehmung der Liga: "Ich verstehe nicht, wieso aktuell schon vor dem Spiel vom ‚Punkte brauchen oder nicht brauchen‘ gesprochen wird. Vor allem die Schiedsrichter haben eine katastrophale Grundhaltung aktuell und sollten sich deutlich professioneller geben – sie schleppen eine voreingenommene Haltung ins Spiel.“

Diese Kritik ist mehr als nur eine Randbemerkung – sie zeigt, dass Königsdorf seine Saisonziele sehr wohl noch im Blick hat. Denn trotz Rang fünf warnt Deuker vor einem Nachlassen. "Wir haben klare interne Ziele gegenüber unseren Sponsoren und der Vereinsführung. Da geht es um Zukunft und Perspektive, daher dürfen wir in der Tabelle nicht in die Bedeutungslosigkeit stürzen", so Deuker, der seine Forderung an die Mannschaft ist entsprechend klar formuliert: „Ich will, dass wir um jeden Zentimeter kämpfen.“