Johannes Damm (links) und der VfL Biedenkopf wollen nach dem 1:0-Derbysieg gegen Wetter in Wieseck den nächsten Dreier einfahren. Felix Friedrich Henkel kassierte mit dem VfB am Donnerstag die nächste knappe Niederlage. © Jens Schmidt
Trainer des VfL Biedenkopf wittert in Wieseck Gefahr

Teaser GL GI/MR: +++ Fußball-Gruppenliga: Die TSG Wieseck ist ambitioniert in die Saison gegangen und hat schon den Trainer gewechselt. Marko Rujevic-Weber lässt sich von Rang 10 nicht täuschen +++

Marburg-Biedenkopf. Der VfB Wetter war in der Fußball-Gruppenliga bereits am Donnerstag gefordert, die übrigen heimischen Vereine sind am Wochenende an der Reihe. Der VfL Biedenkopf hat am Sonntag (15 Uhr) einen ambitionierten Gastgeber.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

