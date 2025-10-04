Trainer des VfL Biedenkopf wittert in Wieseck Gefahr

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Biedenkopf. Der VfB Wetter war in der Fußball-Gruppenliga bereits am Donnerstag gefordert, die übrigen heimischen Vereine sind am Wochenende an der Reihe. Der VfL Biedenkopf hat am Sonntag (15 Uhr) einen ambitionierten Gastgeber.