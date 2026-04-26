 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Trainer des VfB Marburg redet nach Debakel Klartext

Teaser HL: +++ Der VfB Marburg präsentiert sich in der Fußball-Hessenliga wie ein Absteiger. Der SV Darmstadt 98 U21, wahrlich ein schlagbarer Gegner, ist in allen Belangen das bessere Team +++

von Redaktion · Heute, 21:14 Uhr · 0 Leser
Hendrik Starostzik und der VfB Marburg müssen in der Fußball-Hessenliga eine klare Niederlage in Darmstadt einstecken. (Archivbild) © Stefan Tschersich
Hendrik Starostzik und der VfB Marburg müssen in der Fußball-Hessenliga eine klare Niederlage in Darmstadt einstecken. (Archivbild) © Stefan Tschersich

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Hessenliga
SV Darmstadt 98 (U21) II
VfB Marburg

Darmstadt . Fünfte Niederlage am Stück und nur eins der letzten elf Spiele gewonnen: Fußball-Hessenligist VfB Marburg präsentierte sich bei der 0:4 (0:2)-Niederlage im Kellerduell bei der U21 des SV Darmstadt 98 wie ein Absteiger. Es war die schlechteste Saisonleistung der „Schimmelreiter“.

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