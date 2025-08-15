Trainer des TSV Weeze übt Selbstkritik

Die Fußball-Saison 2025/26 hat noch gar nicht so recht begonnen, da hat die Stimmung im Lager des TSV Weeze schon einen mittelschweren Dämpfer verpasst bekommen. Denn am vergangenen Sonntag schied der Bezirksliga-Aufsteiger völlig überraschend beim B-Ligisten STV Hünxe aus dem Niederrheinpokal aus. „Absolut verdient“, sagt TSV-Trainer Ferhat Ökce, der aus seiner Enttäuschung keinen Hehl machte. Der Coach übt im Nachgang Selbstkritik. Denn in einem Punkt habe er es vielleicht übertrieben.

Aber Ferhat Ökce bleibt auch zuversichtlich. Der TSV Weeze, der souveräne Meister der Kreisliga A 2024/25, der nach zweijähriger Abstinenz in die Bezirksliga zurückkehrt, habe eine gute Saisonvorbereitung absolviert. „Ich bin eigentlich sehr zufrieden – gerade, was die Beteiligung und die Intensität der Vorbereitung angeht“, sagt Ökce. Am Sonntag wollte er zumindest nicht ausschließen, dass er es in der Trainingswoche vor dem Pokalspiel „vielleicht ein bisschen zu intensiv“ hatte angehen lassen.

Für die Vorbereitung auf das erste Meisterschaftsspiel – der TSV Weeze ist am Sonntag, 15 Uhr, bei Borussia Veen zu Gast – wird Ferhat Ökce trotz oder gerade wegen der Pokalpleite höchstwahrscheinlich ein paar Schlüsse gezogen haben. „Wir sind jetzt so ein bisschen in der regenerativen Phase. Es gilt, noch ein paar Dinge zu analysieren und zu besprechen, um letzte taktische Feinjustierungen durchzuführen“, sagt er. Ob es bei Feinjustierungen bleibt, wird man am Sonntag in Veen begutachten können.

Grundsätzlich geht der TSV Weeze positiv in die neue Saison – das darf man angesichts der stabilen Leistungen im Kreisliga-Oberhaus natürlich auch. Am achten Spieltag hatte der TSV in der vergangenen Saison die Tabellenführung übernommen – bis zuletzt gab er sie nicht wieder her.

„Was das Taktische und Fußballerische angeht, wollen wir so weitermachen, wie wir es in der A-Liga gemacht haben. Natürlich wird es eine Klasse höher auch andere Ergebnisse geben, aber das wird uns nicht aus dem Konzept bringen. Der TSV Weeze war schon immer eine eingeschworene Truppe. Die Jungs sind zu 99 Prozent auch privat befreundet“, sagt Ökce, der seine Schützlinge in den vergangenen zwei Jahren als Trainer gut kennengelernt hat.

Unveränderte Spielidee

In dieser Zeit hat er ihnen seine Spielidee eingeflößt. „Wir versuchen, das Spiel über den Ballbesitz zu gestalten und wollen nicht immer nur gegen den Ball agieren. Dass die Jungs das umsetzen können, haben sie im vergangenen Jahr in den Kreispokal-Spielen gegen die Bezirksligisten bewiesen“, sagt Ökce.

Die jüngste Pokalniederlage gegen einen B-Ligisten sorgt in der Tat für noch mehr Verwunderung, wenn man sich vor Augen führt, dass der TSV Weeze auf Kreisebene die damals noch höherklassigen Sportfreunde Broekhuysen (3:2), den Kevelaerer SV (4:0) und die DJK Twisteden (3:2) ausgeschaltet hat, um sich so überhaupt erst für den Verbandspokal zu qualifizieren.

Man darf also gespannt sein, wie sich der Neuling gegen die etablierten Bezirksligisten schlägt. Eine Wunschplatzierung möchte Ferhat Ökce, der keinen Favoriten auf die Meisterschaft sieht, im Vorfeld jedenfalls nicht abgeben.

„Ich bin kein Freund davon, direkt auszusprechen, dass wir natürlich um den Klassenerhalt spielen. Diese Negativität möchte ich gerne aus den Köpfen der Spieler heraushalten. Sie sollen befreit in die Spiele gehen. Es gilt jetzt, gut reinzukommen und direkt Punkte zu sammeln. In ein paar Wochen kann man dann gerne ein Saisonziel aussprechen“, sagt der Trainer.

Weil der TSV Weeze in der Vorbereitung nur zwei Testspiele bestreiten konnte, wird auch die Begegnung gegen Borussia Veen ein wichtiger Gradmesser sein. Besonders fiebert Ferhat Ökce bereits jetzt dem elften Spieltag entgegen. Am 26. Oktober trifft der TSV Weeze vor heimischem Publikum im August-Janssen-Sportzentrum auf den Kevelaerer SV, für den Ökce viele Jahre an der Seitenlinie stand. „Ich freue mich auf das Spiel gegen meinen Kumpel Patrick Znak. Auf dem Platz werden dann auch einige alte Bekannte und Weggefährten stehen“, sagt der Coach des Bezirksliga-Neulings.