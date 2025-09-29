Fynn Hagen Rausch Bönki und der SV Rödinghausen II verloren beim SuS Neuenkirchen mit 0:3. – Foto: Andreas Gerth

Trainer des SV Rödinghausen II sieht "verdiente Niederlage" Das Team vom Wiehen lässt sich im Spiel beim SuS Neuenkirchen den Schneid abkaufen und verliert mit 0:3.

Die relativ weite Reise ins westliche Münsterland hat sich für den SV Rödinghausen II in der Westfalenliga nicht gelohnt. Beim SuS Neuenkirchen zog das Team von Trainer Lennard Warweg mit 0:3 (0:1) den Kürzeren und fiel dadurch in der Tabelle auf Rang 15 zurück.

„Letztlich war die Niederlage verdient, wir waren nicht zielstrebig genug. Außerdem war Neuenkirchen sehr griffig und robust und hat uns in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft“, berichtete Warweg. Die Gastgeber überließen dem SVR II zunächst zwar den Ball, lauerten aber auf Umschaltmomente und spielten in diesen Situationen sofort schnell in die Tiefe. Genauso entstand dann auch das 1:0, das Lennart Theismann in der 13. Minute erzielte. „Wir sind danach nicht zu unseren offensiven Momenten gekommen“, bemängelte der SVR-Trainer. Doppelschag beendet die Hoffnungen auf einen Punktgewinn