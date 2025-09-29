Trainer des SV Rödinghausen II sieht "verdiente Niederlage"

Die relativ weite Reise ins westliche Münsterland hat sich für den SV Rödinghausen II in der Westfalenliga nicht gelohnt. Beim SuS Neuenkirchen zog das Team von Trainer Lennard Warweg mit 0:3 (0:1) den Kürzeren und fiel dadurch in der Tabelle auf Rang 15 zurück.
„Letztlich war die Niederlage verdient, wir waren nicht zielstrebig genug. Außerdem war Neuenkirchen sehr griffig und robust und hat uns in den Zweikämpfen den Schneid abgekauft“, berichtete Warweg. Die Gastgeber überließen dem SVR II zunächst zwar den Ball, lauerten aber auf Umschaltmomente und spielten in diesen Situationen sofort schnell in die Tiefe. Genauso entstand dann auch das 1:0, das Lennart Theismann in der 13. Minute erzielte. „Wir sind danach nicht zu unseren offensiven Momenten gekommen“, bemängelte der SVR-Trainer.
Dennoch blieb sein Team bis zur 74. Minute auf Tuchfühlung. Dann beendete ein Doppelschlag die Hoffnungen auf einen Punktgewinn. Zunächst war Neuenkirchens Jan Wiegers nach einem Eckball am langen Pfosten zur Stelle und traf per Kopf zum 2:0, drei Minuten später war es dann wieder ein schnelles Umschalten, dass zum 3:0 durch Fin Menzel führte. Daran änderte sich dann anschließend nichts mehr.