– Foto: Frank Arlinghaus

Trainer des Landesligisten tritt zurück Bei Fortuna Babelsberg aus der Landesliga Nord hört Trainer Kai Möbius zum Jahresende auf.

Bei der Mannschaft von Fortuna Babelsberg, die in der Landesliga Nord derzeit auf dem 14. Tabellenplatz steht, gibt es einen Trainerrücktritt. Dies teilt der Verein dazu auf Facebook mit:

Nach 2,5 nervenaufreibenden Jahren beendet unser Trainer Kai Möbius seine Tätigkeit zum 31.12.2025. Kai hat seine Entscheidung am Montag der Mannschaft mitgeteilt und verlässt uns vor allem mit einem weinenden Auge.

Wir standen regelmäßig mit Kai im Austausch und haben ihm immer den Rücken gestärkt. Die Mannschaft hat uns stets signalisiert, dass sie gern mit Kai zusammen arbeitet. Wir bedanken uns sehr bei Kai für seine Arbeit auf und vor allem neben dem Platz und wünschen ihm sportlich und privat für die Zukunft nur das Beste. Du hast so viel gegeben und wir werden dich vermissen. Wir hoffen auf ein regelmäßiges Wiedersehen lieber Kai.