Trainer des Landesligisten tritt zurück

Bei der Mannschaft von Fortuna Babelsberg, die in der Landesliga Nord derzeit auf dem 14. Tabellenplatz steht, gibt es einen Trainerrücktritt. Dies teilt der Verein dazu auf Facebook mit:
Nach 2,5 nervenaufreibenden Jahren beendet unser Trainer Kai Möbius seine Tätigkeit zum 31.12.2025.
Kai hat seine Entscheidung am Montag der Mannschaft mitgeteilt und verlässt uns vor allem mit einem weinenden Auge.
Wir standen regelmäßig mit Kai im Austausch und haben ihm immer den Rücken gestärkt. Die Mannschaft hat uns stets signalisiert, dass sie gern mit Kai zusammen arbeitet. Wir bedanken uns sehr bei Kai für seine Arbeit auf und vor allem neben dem Platz und wünschen ihm sportlich und privat für die Zukunft nur das Beste. Du hast so viel gegeben und wir werden dich vermissen.
Wir hoffen auf ein regelmäßiges Wiedersehen lieber Kai.
Wir befindet uns bereits in intensiven Gesprächen mit einem potentiellen Nachfolger. Wir wollen unseren Spielern diesen schnellstmöglich präsentieren, damit alle Planungssicherheit für die Vorbereitung haben.
Wir wünschen euch allen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
So sieht die Tabelle in der Landesliga Nord aus:
1. SV Viktoria Potsdam (Auf) 15 14-1-0 87:19 43
2. Schönower SV 1928 15 9-3-3 39:23 30
3. FSV Bernau 15 9-3-3 38:23 30
4. SG Einheit Zepernick 1925 14 9-2-3 42:23 29
5. SV Falkensee-Finkenkrug 13 9-2-2 37:17 25
6. FC Schwedt 02 14 7-3-4 37:30 21
7. SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse 14 6-4-4 43:41 19
8. FV Preussen Eberswalde 15 5-4-6 27:35 19
9. FC 98 Hennigsdorf 14 5-2-7 26:28 17
10. SV Eintracht Alt Ruppin 13 5-1-7 22:31 16
11. FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 15 3-5-7 20:30 14
12. SV 1920 Zehdenick (Ab) 15 2-6-7 20:36 12
13. BSC Fortuna Glienicke 14 3-3-8 26:48 12
14. Fortuna Babelsberg (Ab) 15 3-2-10 17:35 11
15. Angermünder FC (Auf) 13 3-1-9 14:49 10
16. SG Bornim 14 0-2-12 18:45 2