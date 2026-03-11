Trainer des Landesliga-Spitzenreiters tritt überraschend zurück

– Foto: Sportfotografie Brückner

Seit Sommer 2023 stand der 53-Jährige beim Landesligisten an der Seitenlinie. Zuvor hatte er unter anderem die Landesklasse-Elf des FC Stahl Aken sowie im Nachwuchs der Reppichauer gecoacht. Unter seiner Regie entwickelte sich die SGR von einem Mittelfeldteam zu einem Titelanwärter. Nun habe sich Störger "aus privaten und zeitlichen Gründen" für den Rückstritt entschieden, wie der Landesligist mitteilte. Zum FuPa-Profil:

Störger habe in seiner Zeit als Trainer "maßgeblich dazu beigetragen, dass wir den wichtigen Klassenerhalt in der Landesliga geschafft haben und uns sportlich dorthin entwickelt haben, wo wir heute stehen", schrieben die Reppichauer anerkennend und weiter: "Für seinen Einsatz, sein Engagement und die gemeinsame Zeit bedanken wir uns herzlich. Wir wünschen dir für deine private und sportliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg."

Ritze führt den Trainerposten bei der SG Reppichau alleine fort

Eine externe Nachfolge wird es im Waldstadion nicht geben. David Ritze, der vor anderthalb Jahren zum Trainerteam gestoßen war und zuletzt bereits gemeinsam mit Sven Störger die Geschicke geleitet hatte, wird die Mannschaft künftig alleine weiter durch das Titelrennen der Landesliga Süd führen. Zum FuPa-Profil: