Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen redet "Tacheles"

Garmisch-Partenkirchen – Der vergangene Samstag hat sich für Markus Ansorge und seine Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen angefühlt wie der Morgen nach einer großen, feuchtfröhlichen Sause, bei der sie zu tief ins Glas geschaut hatten. Dem furiosen 4:1-Derbytriumph über Murnau folgte drei Tage später das ernüchternde und laut Coach beschämende 0:5 gegen Hallbergmoos-Goldach. Kater- statt Jubelstimmung beim Landesligisten.

Zugleich wenig überraschend. Der 1. FC besticht mal wieder mit Inkonstanz. Niederlage, Remis, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage: So liest sich die Bilanz nach Spieltag sieben. Aus dem Umfeld hörte Ansorge gleich Stimmen wie: „Das war schon immer so.“ Auch ihm selbst geht dieses „ein Spiel hui, eins pfui“ gegen den Strich. Aber ihm war bewusst, dass es so kommen wird. „Deswegen bin ich ja da, um es zu ändern.“ Funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen, doch so langsam will der 58-Jährige jetzt auch Fortschritte sehen.

Mentaltrainer? Macht FC-Coach selbst

Um die zu erzwingen, versucht er, in die Köpfe der Spieler einzudringen. Die Frage nach dem Potenzial brauche man nicht stellen, aber auf mentaler Ebene braucht es ein höheres Level. Am Montag bat Ansorge alle Mann zum Training, auch die Verletzten. Sie erschienen und bekamen vom Coach „Tacheles“ zu hören. Er bläute ihnen nochmals seine Vorstellungen von seinem Fußball ein und bekam dabei Rückendeckung von den Führungsspielern um Moritz Müller. „Er ist wirklich ein vorbildlicher Kapitän.“ Die Binde am Arm trage er nicht zur Deko. Für Ansorge ungemein wichtig, denn „du brauchst die Unterstützung der Jungs mit einem Standing im Team“. Auf Hilfe von extern, etwa einem Mentaltrainer, verzichtet der Peitinger aber bewusst. „Das traue ich mir auch selbst zu.“ Begründet er mit altersbedingter Erfahrung als Coach sowie seiner Position im Job als Leiter Qualitätsmanagement mit neun Mann unter sich.

Zumindest erste positive Reaktionen beobachtete er in den Einheiten unter der Woche. „Da war richtig Zug drin.“ Jetzt gilt es, den auch heute Abend (19 Uhr) beim TSV Kastl auf den Platz zu bringen. Rein von der Tabellenposition reist der 1. FC als Favorit an – der 16. empfängt den Zwölften.

Markus Ansorge warnt vor Gegner Kastl

Doch auf das Klassement gibt Ansorge erstmal gar nichts. Zumal ein genauer Blick auf die Resultate der Gastgeber verrät, was auch Ansorge weiß: „Die können was.“ Jeweils 3:3 gegen Grünwald und Aubing, nur 3:4 gegen Unterhaching II und zuletzt der 5:1-Erfolg über Wacker München, der erste Saisonsieg Kastls.

„Arsch aufreißen“ von der ersten bis zur letzten Minute

Gleichzeitig muss der 1. FC auf eine Reihe an Spielern verzichten: Lucas Pfefferle und Berke Taclici fehlen verletzt, Gabriel Taffertshofer und Patrik Cerovecki weilen im Urlaub. Zudem muss Jakob Jörg nach seiner Roten Karte gegen Murnau noch für ein weiteres Spiel zuschauen. „Der Kern ist aber da“, betont Ansorge. Ruft der die Trainingsleistung heute ab, sei Zählbares möglich. Aber auch wenn nicht, die Werdenfelser können ihren Coach trotzdem zufriedenstellen. „Ergebnisse sind das eine. Wenn ich erkenne, dass sich jeder von der ersten bis zur letzten Minute den Arsch aufgerissen hat, dann kann ich auch mit einer Niederlage leben.“ Nur einen solchen Kater wie vergangenen Samstag will er nicht nochmal erleben.