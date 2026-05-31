Trainer der SG Wielenbach/Pähl nach Derby gegen Raisting II mit den Nerven fertig

Alexander Schmid und Leander März vs Andreas HoyFußball, Kreisklasse 3, SG Wielenbach/Pähl vs SV raisting II 0:0, 30.05.2026, letzter Spieltag – Foto: Tamara Rabuser (or)

Die SG Wielenbach/Pähl hat den Klassenerhalt geschafft. Trainer Wolfgang Greiner interpretierte kurz vor Schluss die Ergebnisse der Konkurrenz falsch.

Glücklich, aber komplett ausgelaugt. Hinter Wolfgang Greiner lag ein nervenaufreibender Nachmittag. Selbst am Folgetag „war ich noch fix und fertig“. Eigentlich wollte der Trainer der SG Wielenbach/Pähl sämtliche Wasserstandsmeldungen von anderen Plätzen von sich fernhalten. Aber aus dem Zuschauerbereich schafften es akustisch immer neue Spielstände bis an die Seitenlinie. Eingangs der Schlussphase wurde es Greiner zu dumm; er blickte selbst aufs Handy – mit der Folge einer Fehlinterpretation. Im Irrglauben, dass die SG Oberau/Farchant nur einen Treffer benötigen würde, um die SG Wielenbach/Pähl in die Abstiegsrelegation zu stürzen, mutierten die letzten Minuten der eigenen Partie gegen den SV Raisting II zur nervlichen Zerreißprobe. Bis endlich die Entwarnung kam. Oberau holte gar nichts mehr, Wielenbach/Pähl holte sich hingegen die Zulassung für eine weitere Spielzeit in der Kreisklasse 3.

„Meine Nerven sind am Ende“, beteuert Greiner. „Dass ein 0:0 reichen würde, hätte ich nicht gedacht.“ Aber die Anspannung war allenthalben zu merken. „Es war der Tag X, nach dem nichts mehr kommt.“ Dass diese Begegnung torlos endete, war ein weiterer Beleg für eine in allen Belangen vogelwilde Liga und Saison. „Wir haben Raisting dominiert, aber sie hätten uns wehtun können“, bilanzierte Greiner. Gemeint waren zwei Aktionen, bei denen SVR-Spieler Julien Wiesner trotz veritabler Einschussgelegenheit die falsche Entscheidung traf. Auf Seiten der Gastgeber war zwar ein merkliches Chancenplus zu verzeichnen. Doch pärsentierte sich SVR-Keeper Harald Killimann in seiner letzten Partie vor der Rückkehr ins Allgäu nochmals in Hochform. „Er hat Raisting den Punkt festgehalten.“

Apropos letztes Spiel: Das war es auch für Roland Perchtold als Raistinger Coach. Per se hätte er vielleicht gerne weitergemacht. Aber es seien über die gesamte Rückrunde „sehr viele Dinge passiert“. Konkreter wollte Perchtold nicht werden. Immer wieder war mal etwas über Unruhen zu vernehmen, seit Leistungsträger der Reserve in das Bezirksligateam hochgezogen wurden. „So wollte ich nicht weitermachen“, betonte Perchtold. Seine Zukunft steht noch in den Sternen. Im Winter wird der 46-Jährige Papa, bis dahin wollte er eigentlich aussetzen. Doch veranlassen ihn einige Anfragen zum Nachdenken. „Ist nicht ausgeschlossen, dass ich wieder etwas mache“, hält er sich alle Optionen offen. Greiner hingegen macht das halbe Dutzend voll. Sechs Jahre als Coach in Pähl, davon drei als jener der SG. Mit angekratztem Nervenkostüm, aber ungebrochenem Tatendrang. „Das ist einfach mein Verein“, so der 35-Jährige.