Trainer Dennis Wienhusen sucht neuen Verein - mit Kontaktdaten

Der Abstieg für TVD Velbert und den Assistenztrainer Dennis Wienhusen steht schon seit geraumer Zeit fest. Während es für Velbert in der kommende Saison in die Landesliga geht, sucht der 43-Jährige eine frische Herausforderung.

Nach der Trainerstation in der Jugend der SF Baumberg ging es für den Übungsleiter in die Jugend eines ehemaligen Bundesligisten. Bei Bayer Uerdingen agierte er insgesamt fünf Spielzeiten in der B- und A-Jugend. In der Saison 2015/16 brachte er sein Team bis auf den dritten Tabellenplatz der Niederrheinliga.

Es folgten mehrere Stationen im Seniorenbereich. In seiner Ersten trainierte er die Mannschaft vom SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf und schaffte so gleich die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg. Nach zehn Partien endete seine Zeit beim SC. Nach weiteren Trainerjobs bei Germania Ratingen 04/19, SV Hösel, Rather SV und dem FC Wülfrath, landete der Coach schlussendlich beim TVD Velbert, bei dem er noch für fünf Begegnungen als Co-Trainer agierte. Mit dem Rather SV sicherte er sich den sechsten Rang der Landesliga.