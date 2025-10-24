Trainer Deniz Dogan: "Wir wollen uns so teuer verkaufen wie möglich"

Der MTV Wolfenbüttel steht am Freitagabend vor einer echten Bewährungsprobe. Das Team von Trainer Deniz Dogan gastiert beim Tabellendritten VfV Borussia 06 Hildesheim, der mit sieben Siegen aus zehn Spielen zum engsten Kreis der Aufstiegskandidaten gehört.

„Zum Spiel morgen erwarte ich natürlich eine Spitzenmannschaft, die auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen wird bis zum Ende, weil die schon mit die beste individuelle Qualität haben“, sagt Dogan mit Blick auf den Gegner. „Für uns ist es natürlich schon ein Brocken. Auf der einen Seite haben wir aber auch nicht viel zu verlieren, weil die Verhältnisse sind ganz klar geregelt. Dennoch wollen wir uns so teuer verkaufen wie möglich und hoffen auf eine Überraschung.“

Die Rollen sind also klar verteilt: Der VfV Borussia Hildesheim geht als Favorit in die Partie. Zuletzt siegten die Domstädter mit 3:1 bei Eintracht Braunschweig II – doppelt traf dabei Mick Gudra, den dritten Treffer erzielte Karsan Doski. Der MTV hingegen musste sich am vergangenen Wochenende trotz starker Leistung knapp mit 1:2 gegen den SV Wilhelmshaven geschlagen geben. Akram-Dine Mohamadou hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

In der Tabelle liegt der Aufsteiger aus Wolfenbüttel mit 14 Punkten auf Rang zehn – punktgleich mit BSV Rehden. Für Dogans Team wäre schon ein Punktgewinn in Hildesheim ein Erfolg, der in der engen Oberliga-Tabelle zusätzlich Selbstvertrauen geben könnte.