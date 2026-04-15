Trainer Denis Streker wirft beim SV Hummetroth hin

Denis Streker (hier beim Kreispokal-Viertelfinale beim TSV Höchst) ist nicht länger Trainer beim SV Hummetroth. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Hummetroth. Paukenschlag beim SV Hummetroth! Trainer Denis Streker ist am Dienstagabend beim Hessenligisten zurückgetreten. Streker bestätigte am Mittwochmorgen seinen Rücktritt. „Grund ist die sportliche Lage“, sagt der ehemalige Profi auf Nachfrage dieser Redaktion.

Der ehemalige Profi der TSG Hoffenheim war erst im Winter als Wunschkandidat bei den Odenwäldern vorgestellt worden. Streker war nach der Entlassung von Aufstiegstrainer Artug Özbakir und Interimscoach Christopher Nguyen schon der dritte Trainer in dieser Saison. Am Dienstagabend war Streker gemeinsam mit Vereinsboss Stefano Trizzino vor die Mannschaft getreten und hatte das Team über seinen Entschluss informiert.

Was Stefano Trizzino zum Rücktritt von Streker sagt und wer jetzt den Trainerposten beim SVH übernimmt, lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.