Trainer-Debut für Zelllner

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken bestreitet am Mittwochabend um 19.30 Uhr ein Testspiel beim Landesligisten TuS Eschringen. Steven Zellner vertritt dabei den im Urlaub weilenden Trainer Sammer Mozain an der Seitenlinie. Auch auf dem Feld gibt es einige Änderungen.

Im Testspiel der Zweiten des 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend beim Landesligisten TuS Eschringen (19.30 Uhr, Kunstrasenplatz Andreas-Kremp-Str.) wird es einige personelle Änderungen geben. An der Seitenlinie wird statt Sammer Mozain, der einen einwöchigen Urlaub verbringt, Steven Zellner stehen. Auch auf dem Feld werden die Zuschauer einen Neuen erleben dürfen. Der von den Sportfreunden Köllerbach gekommene Niklas Schiller wird seinen Einstand im blau-schwarzen Trikot feiern dürfen. Auch Lukas Feka, der am Freitag gegen die SG Lebach/Landsweiler noch fehlte, und der zuvor lange verletzte Gibriel Darkaoui sollen wieder mitwirken. "Dafür sind jetzt einige andere Spieler nicht dabei, auch sie machen Urlaub. Wir wollen wieder ohne Gegentor bleiben, gerade gegen ein Team, das zwei Klassen niedriger spielt. Nach vorne werden wir unsere Möglichkeiten bekommen und wir hoffen, die Anhängern dann auch mit Toren zu erfreuen", sagte Zellner am Dienstag vor dem Abschlusstraining. Die für Sonntag vorgesehene Begegnung bei der FSG Ottweiler/Steinberg wird um 14 Uhr auf dem Rasenplatz im Ottweiler Stadtteil Steinbach ausgetragen.