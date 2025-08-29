Trainer Dannie Osterhoff kündigt Abschied beim Wiker SV an

Der Wiker SV muss sich zur kommenden Saison auf eine Veränderung an der Seitenlinie einstellen: Coach Dannie Osterhoff hat angekündigt, dass die laufende Spielzeit seine letzte im Verein sein wird beim Verein am Kieler Nord-Ostsee-Kanal.
„Ich habe dem Verein in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass ich in meine letzte Saison beim Wiker SV gehen werde“, erklärte der Trainer. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leicht gefallen. „Der Verein und vor allem die Spieler sind mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen.“
Seit sieben Jahren steht der Coach nun an der Seitenlinie des WSV und hat in dieser Zeit die Entwicklung der Mannschaft maßgeblich geprägt. Zahlreiche Höhen und Tiefen wurden gemeinsam durchlebt, doch nun sei der Zeitpunkt gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden.
„Ich merke einfach, dass der Akku nach dieser langen Zeit im roten Bereich ist. Und ich eine gewisse Müdigkeit verspüre. Ich möchte dem Verein, aber auch der Mannschaft die Möglichkeit geben, neue Impulse zu bekommen und einen frischen Wind zu erhalten“, so der scheidende Trainer.
Besonders gewichtig war dem 36-Jährigen, seine Entscheidung frühzeitig zu verkünden: „Mir ist es wichtig, nicht lange um den heißen Brei herum zu reden oder den Verein hinzuhalten. Damit der Verein genug Zeit hat einen passenden Nachfolger zu finden, habe ich mich entschieden es bereits jetzt zu verkünden.“
Durch diese frühzeitige Mitteilung erhält der Wiker SV nun die Möglichkeit, rechtzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit zu stellen und eine geordnete Nachfolgeregelung zu treffen.