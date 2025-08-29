Cheftrainer Dannie Osterhoff hört am Saisonende beim Verbandsligisten Wiker SV auf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Trainer Dannie Osterhoff kündigt Abschied beim Wiker SV an Nach 7 Jahren ist am Saisonende Schluss beim Verbandsligisten

Der Wiker SV muss sich zur kommenden Saison auf eine Veränderung an der Seitenlinie einstellen: Coach Dannie Osterhoff hat angekündigt, dass die laufende Spielzeit seine letzte im Verein sein wird beim Verein am Kieler Nord-Ostsee-Kanal.

„Ich habe dem Verein in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass ich in meine letzte Saison beim Wiker SV gehen werde“, erklärte der Trainer. Die Entscheidung sei ihm alles andere als leicht gefallen. „Der Verein und vor allem die Spieler sind mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen.“ Sieben intensive Jahre

Seit sieben Jahren steht der Coach nun an der Seitenlinie des WSV und hat in dieser Zeit die Entwicklung der Mannschaft maßgeblich geprägt. Zahlreiche Höhen und Tiefen wurden gemeinsam durchlebt, doch nun sei der Zeitpunkt gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden.

Dannie Osterhoff (Cheftrainer Wiker SV). – Foto: Ismail Yesilyurt

„Ich merke einfach, dass der Akku nach dieser langen Zeit im roten Bereich ist. Und ich eine gewisse Müdigkeit verspüre. Ich möchte dem Verein, aber auch der Mannschaft die Möglichkeit geben, neue Impulse zu bekommen und einen frischen Wind zu erhalten“, so der scheidende Trainer.