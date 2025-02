Trainer Cueto: "Mir hat die Einstellung vieler Spieler nicht gefallen"

Sieben Stammspieler fehlten gegen Wermelskirchen

Schüsselspieler wie der Stürmer Onyiyenchukwu Iwuanyanwu, welcher in der Hinrunde bereits zehn Tore erzielen konnte, ist noch gesperrt. Stammkeeper Florian Ricken fehlte ebenso wie Hasan Ülker, der mit seinen 19 Scorern auch ein wichtiger Baustein im Wülfrather Mittelfeld ist. "Die Ausfälle sollen keine Ausrede sein, Fakt ist, dass wir verloren haben und vielleicht lässt so eine Niederlage den ein oder anderen nochmal wach werden", erzählt Cueto, "die waren auch einfach heißer als wir."

Der Wülfrather Übungsleiter beichtet, dass die Rot-Weißen zum Ende der Saison noch auf den dritten Platz spekulieren, aber wenn das so weitergeht, dann sieht es damit wohl eher schwierig aus. Cueto ist nachvollziehbarerweise nicht glücklich über diesen Fehlschlag und das will er die Jungs auch spüren lassen: "Sorry wenn ich das jetzt so sage, aber ich werde, wenn es wieder ins Training geht, den Jungs ein bisschen den Arsch aufreißen. Die können sich schonmal auf Training ohne Ball freuen", drohte der Coach.