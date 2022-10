Trainer-Coup: Yamashita coacht Schott-Frauen Regionalligist präsentiert neuen Coach +++ Pleuger: "Herausragende Lösung"

Schott-Manager Till Pleuger ist sich sicher, dass dem so ist: „Taka ist für uns eine herausragende Lösung, er ist ein Trainer, der uns inhaltlich und strukturell nach vorne bringen wird.“ Dienstag leitete der Nachfolger von Nicolai König, von dem sich Schott vor rund zwei Wochen getrennt hatte, erstmals das Schott-Training. Im Mainzer Fußball kennt er sich bestens aus, spielte für den SV Gonsenheim, die U23 des FSV Mainz 05 und natürlich den FC Basara. Welche Ziele er hat, wie er die Doppelfunktion organisieren will, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.