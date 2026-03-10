Trainer-Coup für A-Ligist: Ex-FCG-Kapitän Manstein übernimmt

– Foto: Tur Abdin Gütersloh

A-Ligist Tur Abdin Gütersloh setzt für die kommende Saison auf einen prominenten Namen aus dem regionalen Fußball: Tim Manstein (36) wird Cheftrainer der ersten Mannschaft. Der langjährige Kapitän des FC Gütersloh bringt reichlich Erfahrung aus Oberliga und Regionalliga mit.

Der Verein setzt bewusst auf eine Persönlichkeit, die im regionalen Amateurfußball seit Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad besitzt. Der 1989 geborene Mittelfeldspieler prägte über viele Jahre den Fußball in Ostwestfalen. Besonders beim FC Gütersloh hinterließ Manstein bleibenden Eindruck: Zwischen 2018 und 2024 lief er für den Traditionsverein auf und führte die Mannschaft zeitweise als Kapitän auf den Platz. Mit den Güterslohern feierte er 2023 die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen und gewann zudem den Westfalenpokal.

Manstein galt in dieser Zeit als Führungsspieler und Antreiber im defensiven Mittelfeld. Insgesamt absolvierte er zahlreiche Partien in der Regionalliga West und blickt zudem auf Stationen bei Vereinen wie dem SC Verl, dem Wuppertaler SV und Rot Weiss Ahlen zurück. Sein Profidebüt gab er 2011 in der 3. Liga für Ahlen.