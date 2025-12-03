Trainer-Comeback bei Zürcher Erstliga-Gegner

FC Widnau: Lüchinger soll es wieder richten. Aufstiegstrainer Andreas Lüchinger kehrt nach einem halben Jahr Pause zum FC Widnau zurück. "Celli kennt die Mannschaft, die Strukturen und unsere Philosophie. Er bringt die Erfahrung und das Vertrauen mit, um die Rückrunde erfolgreich zu gestalten", lässt sich FCW-Präsident Remo Heller in einer Mitteilung zum Entscheid zitieren. Lüchinger ersetzt bei den Rheintalern den glücklosen David Gonzalez, mit dem es nach der Hinrunde zur Trennung kam. Neuling Widnau überwintert auf dem zweitletzten Platz der Zürcher Erstliga-Gruppe 3.

SV Höngg II: Schäuble nicht mehr Trainer. "Die Reise beim SVH2 endet...", titelt Stephan Schäuble in einem Beitrag auf seiner Instagram-Site. Und weiter: "Der SVR will einen neuen Impuls setzen." Schäuble hatte das Traineramt bei den Reserven des Stadtzürcher Quartierklubs im Sommer 2024 nach dem Aufstieg in die 2. Liga übernommen. In der ersten Saison klassierte sich der Neuling unter seiner Regie auf einem soliden zehnten Platz der Gruppe 1. In der laufenden Spielzeit tun sich die Höngger jedoch deutlich schwerer und überwintern als Zweitletzter auf einem Abstiegsplatz. Auf der Website des SVH finden sich bislang keine offiziellen Angaben zum Trainerwechsel. Laut den Informationen auf der Seite des Fussballverbands der Region Zürich kehrt jedoch ausgerechnet Schäubles Vorgänger Danilo Infante (er ist als Trainer aufgeführt) auf den Hönggerberg zurück. Er hatte den SVH nach dem Abstieg Richtung Bassersdorf verlassen, wo er sein Amt allerdings bereits nach einer Saison wieder niederlegte.