Trainer Claudio Andreotti, TuS Bonndorf: "Das hat keiner so erwartet"

Der TuS Bonndorf hat den Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga perfekt erwischt. Sechs Siege aus den ersten zehn Partien sorgen für Zufriedenheit in der Löwenstadt. Im Gespräch mit Lukas Karrer verweist Trainer Claudio Andreotti aber auf kleinere Baustellen seiner Mannschaft.

BZ: 19 Punkte aus zehn Spielen sind...

Andreotti: … eine Ausbeute, mit der wir sehr zufrieden sind. Das hat so keiner von uns erwartet. Letztes Jahr sammelte die Mannschaft in der gesamten Vorrunde 21 Zähler. Da haben wir nun noch ein paar Spiele Zeit, um das hoffentlich deutlich zu übertreffen. Wir sind voll im Soll.



BZ: Sie sind zwar seit dieser Saison neu beim TuS Bonndorf, kennen die Liga aber aus Ihrer Zeit in Bräunlingen. Was ist Ihr Eindruck vom Gesamtniveau?

Andreotti: Es gibt keine übermächtige Mannschaft, auch wenn es der SV Geisingen aktuell sehr gut macht und sehr konstant spielt. Viel entscheidet sich über die Tagesform. Die Teams sind insgesamt doch sehr, sehr eng beisammen.