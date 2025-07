Trainer Claudio Andreotti schmeißt beim TuS Bonndorf hin

"Ich habe mit Bonndorf nichts mehr zu tun!" Claudio Andreotti ist ein Mann der klaren Worte, und so redet er nicht lange um den heißen Brei herum. Nach drei Jahren trennen sich die Wege von Verein und Trainer, und das war alles andere als geplant. Im März gaben beide Seiten bekannt, die Zusammenarbeit auch in der kommenden Saison fortzusetzen, doch daraus wird nun nichts. Am Samstag versammelte Andreotti nach dem 5:0-Sieg im Testspiel gegen die SG Oberbaldingen/Öfingen seine Spieler noch einmal um sich und verkündete seinen Abschied. "Da floss bei mir auch die ein oder andere Träne", beschreibt er die emotionale Szene. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.