Wollen auch im Pokal jubeln: die Spieler des FC Gießen. (© Dominik Claus)

Trainer Cimen sorgt sich um die Attacke-Abteilung HESSENPOKAL: +++ Die Fußballer des FC Gießen sind am Mittwoch im Hessenpokal gefordert. Es geht gegen einen Ligakonkurrenten, den man schon bald danach wiedersieht +++

Gießen. Ein bisschen Unter-Flockenbach und eine doppelte Portion Stadtallendorf: So lautet das Programm des FC Gießen in den kommenden zehn Tagen. Dabei ist der Tabellenführer der Fußball-Hessenliga an diesem Mittwochabend (19.30 Uhr) zunächst im Hessenpokal zugange, wenn im Achtelfinale Eintracht Stadtallendorf die Mannschaft von Trainer Daniyel Cimen empfängt.

Der weiß um die Schwere der Aufgabe, denn die Elf von Trainer Dragan Sicaja galt vor der Runde neben der Frankfurter Eintracht U 21 als einer der Aufstiegsanwärter, ist nach zuletzt drei Niederlagen in Baunatal, bei eben jenen Nachwuchs-Frankfurtern und am vergangenen Samstag gegen den FC Hanau allerdings auf Rang fünf abgerutscht. Ein gutes Omen also für den FCG? Davon will Cimen nichts wissen, denn "gegen Hanau hat Stadtallendorf absolut unglücklich verloren, sie hatten selbst genug Chancen, aber auch Pech und ein wenig Unvermögen", relativiert Gießens Coach die überraschende Niederlage des heutigen Pokalgegners, wenn er auch davon spricht, dass Stadtallendorf schon ein bisschen in einer Negativspirale steckt.