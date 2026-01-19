Trainer Christoph Schmidthäusler verlässt den SV Tunsel Verlinkte Inhalte Kreisliga A II Tunsel

SV Tunsel und Trainer Christoph Schmidthäusler gehen im Sommer getrennte Wege Der SV Tunsel und Cheftrainer Christoph Schmidthäusler werden ihre Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison einvernehmlich beenden. Nach drei erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie des SV Tunsel hat sich Schmidthäusler dazu entschieden, seine Trainertätigkeit beim Verein nicht zu verlängern und im Sommer neue Wege zu gehen.

Der SV Tunsel bedankt sich bei Christoph Schmidthäusler für drei herausragende Jahre. Besonders hervorzuheben ist das stets kollegiale, offene und vertrauensvolle Miteinander. Christoph hat die Mannschaft sowohl spielerisch als auch taktisch auf ein neues Level gehoben und den Verein nachhaltig geprägt. Unter seiner Leitung erreichte der SV Tunsel unter anderem im ersten Trainerjahr beeindruckende 80 Punkte und qualifizierte sich damit für die Relegation – ein sportlicher Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte. Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Spielfeld suchte sein Engagement seinesgleichen: stets top motiviert, hoch engagiert und mit einem respektvollen Umgang begegnete er Spielern und Verantwortlichen jederzeit auf Augenhöhe.