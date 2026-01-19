Trainer Christoph Schmidthäusler verlässt den SV Tunsel

SV Tunsel und Trainer Christoph Schmidthäusler gehen im Sommer getrennte Wege
Der SV Tunsel und Cheftrainer Christoph Schmidthäusler werden ihre Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison einvernehmlich beenden. Nach drei erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie des SV Tunsel hat sich Schmidthäusler dazu entschieden, seine Trainertätigkeit beim Verein nicht zu verlängern und im Sommer neue Wege zu gehen.
Der SV Tunsel bedankt sich bei Christoph Schmidthäusler für drei herausragende Jahre. Besonders hervorzuheben ist das stets kollegiale, offene und vertrauensvolle Miteinander. Christoph hat die Mannschaft sowohl spielerisch als auch taktisch auf ein neues Level gehoben und den Verein nachhaltig geprägt.
Unter seiner Leitung erreichte der SV Tunsel unter anderem im ersten Trainerjahr beeindruckende 80 Punkte und qualifizierte sich damit für die Relegation – ein sportlicher Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte. Doch nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Spielfeld suchte sein Engagement seinesgleichen: stets top motiviert, hoch engagiert und mit einem respektvollen Umgang begegnete er Spielern und Verantwortlichen jederzeit auf Augenhöhe.
Christoph lebte Teamgeist, forderte und förderte – und war dabei immer mit Herzblut bei der Sache.
Nach der Winterpause liegt der volle Fokus nun darauf, die gemeinsamen Saisonziele zu erreichen und das Maximum aus der verbleibenden Spielzeit herauszuholen.
Der SV Tunsel bedankt sich herzlich bei Christoph Schmidthäusler für die tolle Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute.
Gleichzeitig befindet sich der SV Tunsel ab sofort auf Trainersuche. Interessierte Kandidaten können sich bei der sportlichen Leitung, Robin Seifert und Simon Klein, melden. (robinseifert1989@gmail.com & simon_klein1@web.de)