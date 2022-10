Trainer Boll fordert in Grafenhausen mehr Trainingsfleiß BZ-Plus Erste Maßnahme im Tabellenkeller: "Unwichtige Termine muss man einfach mal absagen", erklärt der SVG-Übungsleiter

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga stehen die Grafenhausener eine Etage tiefer mit mageren sechs Punkten auf Rang zwölf und damit dem ersten Abstiegsplatz. "Es läuft nicht", gibt Boll zu, "wir sind in den Spielen nie schlecht", aber der Ertrag sei mies. Mancher macht den Abschwung am Abschied des langjährigen SVG-Torjägers Florian Haselbacher fest, der jetzt in der Verbandsliga beim FC Teningen trifft und trifft. Doch Haselbacher hinterherzuweinen hilft nichts. In Grafenhausen etwas bewegen müssen die, die da sind. Seit dem Saisonstart konnte Boll noch nie die gleiche Besetzung aufbieten, die Trainingsbeteiligung war schon mal deutlich besser. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.