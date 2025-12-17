Trainer Bodo Gadomski verlängert bei der U23

– Foto: SCSV

Der SC Spelle-Venhaus setzt bei seiner U23 weiterhin auf Kontinuität: Bodo Gadomski hat als Trainer der zweiten Mannschaft verlängert und geht damit bei den Schwarz-Weißen in seine vierte Saison an der Seitenlinie.

Gadomski hat die U23 in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und dabei insbesondere jungen Spielern den Weg in den Herrenbereich geebnet. Auch für die kommenden Spielzeiten sieht der Coach großes Potenzial im Kader und freut sich auf die anstehenden Aufgaben. Vorfreude auf vierte Saison beim SCSV

„Ich freue mich auf die vierte Saison bei der U23. In den nächsten Jahren kommen viele junge, motivierte und gut ausgebildete Talente hoch. Zusammen mit fünf bis sechs erfahrenen Spielern werden wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen“, sagt Gadomski. Zeichen für nachhaltige Nachwuchsarbeit