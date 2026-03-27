Trainer bleibt beim Bezirksligisten, Verlegungen und Wertungen

– Foto: Hansjürgen Jablonski

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Folgende Spielverlegungen gibt es zu melden:

Kreisliga A2: TSC Murrhardt – Großer Alexander Backnang, bisher: 12.04.2026, neu: 13.05.2026, 19:15 Uhr

Herren-Bezirkspokal, Halbfinale: TSV Schornbach- TSV Schmiden, bisher: 04.04.2026, neu: 07.04.2026, 20:00 Uhr

Kreisliga B5: 10.05.2026, 12:45 Uhr: SGM SC Fornsbach II/VfR Murrhardt III/Spvgg Kirchenkirnberg – SG Oppenweiler III, neuer Spielort: Rasenplatz Kirchenkirnberg

Kreisliga B5: TSC Murrhardt II – Großer Alexander Backnang II, bisher: 12.04.2026, neu: 14.05.2026, 13:00 Uhr

In der Kreisliga B6 wurde die Begegnung am 29.03.2026: SGM TSV Ammertsweiler/VfL Mainhardt II – TAHV Gaildorf von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt.

Sportgerichtsurteil: 15.03.2026, Kreisliga A4: Spvgg Hengstfeld-Wallhausen – FC Honhardt – Wertung: 3:0 (Grund: Spielenlassen eines Spielers ohne Teilnahmeberechtigung)

Spielverlegung: Kreisliga A4: TSV Dünsbach – FC Matzenbach, bisher: 26.04.2026, neu: 13.05.2026, 19.30 Uhr

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SSV Aalen

Der SSV Aalen setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Bezirksligist aus der Bezirksliga Ostwürttemberg hat den Vertrag mit Cheftrainer Samy Schultes verlängert und bindet damit eine zentrale Figur für die sportliche Entwicklung der Mannschaft.

Schultes überzeugte in den vergangenen Monaten mit großem Engagement und klarer Handschrift. Die positive Entwicklung des Teams trägt maßgeblich seine Arbeit, weshalb die Verantwortlichen frühzeitig auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit setzten.

Auch der Trainer selbst blickt optimistisch nach vorne und betont die besondere Atmosphäre im Verein sowie die professionelle Arbeitsweise.

Seitens des Vorstands zeigt man sich ebenfalls hochzufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit und sieht in der Verlängerung ein wichtiges Signal für die Zukunft.

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