Trainer bleibt an Bord

Die SG Immichenhain/Ottrau treibt ihre sportliche Entwicklung mit klarer Linie voran und hat den Vertrag mit Trainer Maik Schmitt verlängert. Der Coach steht seit Jahren für Engagement, fachliche Kompetenz und eine enge Identifikation mit Verein und Mannschaft – Qualitäten, die intern als maßgeblich für die positive Entwicklung der Spielgemeinschaft gelten.
Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der Klub seinen Anspruch, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Gemeinsam mit Schmitt will die SG auch künftig sportliche Ziele verfolgen und sich nachhaltig in der Kreisliga A2 Schwalm-Eder etablieren.