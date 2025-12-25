Trainer bleiben - Team bleibt - Lake sagt Tschüss!

Paukenschlag beim SV Bokeloh: Während andere Vereine noch Geschenke auspacken, macht Bokeloh Nägel mit Köpfen! Das komplette Trainer- und Betreuerteam der Ersten Herren verlängert und das ligaunabhängig! Ein starkes Zeichen kurz vor dem Jahreswechsel.

Klare Kampfansage! Und auch aus der Kabine gibt es Rückenwind: Der Großteil des aktuellen Kaders hat bereits für die Saison 2026/2027 zugesagt. Kontinuität statt Chaos, so geht Zukunft!

„Das Entwicklungspotenzial der jungen Mannschaft ist noch nicht ausgeschöpft. Wir sind auf einem guten Weg und greifen im neuen Kalenderjahr wieder voll an!“

Doch wo Licht ist, ist auch ein emotionaler Schatten:

Mirko Lake macht Schluss!

Die Nummer 7, Dienstältester im Kader, Kapitän, Gesicht der Mannschaft gnach 14 Jahren im Herrenbereich tritt Lake im Sommer kürzer.

Vom harten Abstiegskampf in der 2. Kreisklasse bis zu heißen Duellen um den Aufstieg in die Bezirksliga, kaum einer hat die Entwicklung der Mannschaft so geprägt wie er. Geschichten? Anekdoten? Lake hat sie alle erlebt!

Und natürlich denkt der Routinier nicht leise ans Aufhören:

„Wir wollen meinen Abschied aus der Ersten Mannschaft im Sommer feiern - vorzugsweise mit dem Aufstieg in die Bezirksliga!“

Fazit:

Trainer bleiben. Team bleibt. Kapitän geht, aber bitte mit Party und Aufstieg!

Bokeloh meint es ernst.

