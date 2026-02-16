Trainer bleiben beim Bezirksliga-Spitzenteam und weitere Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der SSV Steinach-Reichenbach setzt in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall auf Kontinuität – und sendet ein klares Signal in Richtung Rückrunde und neue Saison. Die zum 30. Juni 2026 auslaufenden Verträge mit Trainer Emirhan Arslan und Co-Spielertrainer Daniel Glück wurden vorzeitig verlängert. In dieser Konstellation arbeitet das Duo seit Januar 2025 zusammen, verantwortete die Mannschaft zunächst in der Bezirksliga und seit dieser Saison in der Kreisliga A1.
Bereichsleiter Oliver Holm betont die strategische Linie: Junge Spieler aus den eigenen Jugendmannschaften sollen eingebunden und weiterentwickelt werden, ergänzt durch „punktuelle Verstärkungen von extern“. Besonders hebt Holm die „vorbildliche“ Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Aktivenbereich hervor und sieht Arslan sowie den ehemaligen Oberliga-Spieler Glück als Träger dieser Ausrichtung.
Auch abseits der Seitenlinie bleibt der Verein geschlossen: Der gesamte Staff um Betreuer Christoph „Ente“, Teamarzt Thomas, Physio Franzi und Sporttherapeut Ingo sagte für die nächste Saison zu.
Der SV Germania Bietigheim setzt in der Bezirksliga Enz/Murr weiter auf Stabilität an der Seitenlinie. Die Verträge mit Holger Ludwig, Jens Härter, Björn Burkhardt und Roland Zockoll wurden verlängert – ein klares Bekenntnis zur bisherigen sportlichen Arbeit. Im Verein wird die Verlängerung als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens gewertet. „Erfolg ist kein Zufall, sondern harte Arbeit“, heißt es aus dem Umfeld der Mannschaft. Entsprechend groß ist die Zufriedenheit darüber, den eingeschlagenen Weg mit dem eingespielten Trainer- und Betreuerteam fortsetzen zu können. Kontinuität soll die Basis für die nächste Etappe bilden.
