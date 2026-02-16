Trainer bleiben beim Bezirksliga-Spitzenteam und weitere Verlängerung

– Foto: Joachim Koschler

SSV Steinach-Reichenbach

Der SSV Steinach-Reichenbach setzt in der Kreisliga A1 Rems/Murr/Hall auf Kontinuität – und sendet ein klares Signal in Richtung Rückrunde und neue Saison. Die zum 30. Juni 2026 auslaufenden Verträge mit Trainer Emirhan Arslan und Co-Spielertrainer Daniel Glück wurden vorzeitig verlängert. In dieser Konstellation arbeitet das Duo seit Januar 2025 zusammen, verantwortete die Mannschaft zunächst in der Bezirksliga und seit dieser Saison in der Kreisliga A1.

Bereichsleiter Oliver Holm betont die strategische Linie: Junge Spieler aus den eigenen Jugendmannschaften sollen eingebunden und weiterentwickelt werden, ergänzt durch „punktuelle Verstärkungen von extern“. Besonders hebt Holm die „vorbildliche“ Zusammenarbeit zwischen Jugend- und Aktivenbereich hervor und sieht Arslan sowie den ehemaligen Oberliga-Spieler Glück als Träger dieser Ausrichtung.