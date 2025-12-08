Steve Kouzo war an beiden Treffern für den SV Mundingen nach dem Pause gegen den SV Weil beteiligt. – Foto: Matthias Konzok

Trainer Bickel ist beim SV Mundingen optimistisch für die Rückrunde Auch beim Bahlinger SC II ist die Stimmung wieder besse Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 2 Mundingen

Mit einem 3:1-Erfolg gegen den SV Weil feiert der SV Mundingen in der Landesliga einen tollen Kehraus 2025. Auch beim Bahlinger SC II ist die Stimmung wieder besser.

Schöner Abschluss 2025 für Mundingen

"Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir in der Saison peu à peu die Kurve bekommen und uns nun ein Punktekonto erarbeitet, dass uns der Rückrunde optimistisch entgegenblicken lässt – zumal wir noch ein Nachholspiel gegen Waldkirch haben." So fasste Karsten Bickel, der Coach des Landesligisten SV Mundingen, die Hinrunde zusammen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. BSC II macht’s unnötig spannend