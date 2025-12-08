Trainer Bickel ist beim SV Mundingen optimistisch für die Rückrunde

Mit einem 3:1-Erfolg gegen den SV Weil feiert der SV Mundingen in der Landesliga einen tollen Kehraus 2025. Auch beim Bahlinger SC II ist die Stimmung wieder besser.
"Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir in der Saison peu à peu die Kurve bekommen und uns nun ein Punktekonto erarbeitet, dass uns der Rückrunde optimistisch entgegenblicken lässt – zumal wir noch ein Nachholspiel gegen Waldkirch haben." So fasste Karsten Bickel, der Coach des Landesligisten SV Mundingen, die Hinrunde zusammen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Der Bahlinger SC II entschied das Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenzwölften FSV Stegen mit 5:2 für sich. Das Ergebnis wurde allerdings erst in der Nachspielzeit dermaßen eindeutig gestaltet, wie BSC-Coach Mohamed Ali Gasmi erklärte: "Wir haben es unnötig spannend gemacht, und es hätte sogar anders laufen können." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.