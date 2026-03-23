Trainer Beutlhauser findet nach Karlsfeld-Remis deutliche Worte

Ballett im Strafraum: Mittendrin Karlsfelds Torschütze Fabian Barth (blaues Trikot, links) sowie Eintracht-Kapitän Lukas Paunert. – Foto: hab

Das 1:1 gegen den ESV Freilassing war zu wenig. Die Eintracht vergab in der Schlussphase zwei Hochkaräter und verpasste den wichtigen Sieg.

„Wir waren zunächst überhaupt nicht im Spiel. Alles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht umgesetzt“, fand Trainer Florian Beutlhauser klare Worte. Sein Urteil: „Das war richtig schlecht.“ Die Ordnung fehlte, die Eintracht-Spieler liefen viel hinterher und waren in den Zweikämpfen zu nett. Im Spiel nach vorne fehlte die Durchschlagskraft. Auf der anderen Seite machten die Freilassinger zu wenig aus ihrer Überlegenheit, obwohl große Chancen auf das 0:1 vorhanden waren. Doch Eintracht-Keeper Fabio Di Salvo und die Gäste selbst standen der Führung im Weg. So überstand Karlsfeld die erste Hälfte ohne Gegentor.

Die drei Punkte lagen auf dem Silbertablett, doch weil Eintracht Karlsfeld in den Schlussminuten zwei Großchancen vergab, wird die Luft in der Landesliga Südost immer dünner. Das 1:1 gegen den ESV Freilassing war zu wenig, um den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen – denn die Konkurrenz punktete ebenfalls. Was sich die Karlsfelder Kicker ankreiden lassen müssen, ist eine enttäuschende Leistung in der ersten Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte die Eintracht eine Reaktion. Die Gastgeber schalteten mehrere Gänge rauf und waren nun die bessere Mannschaft. Doch ausgerechnet in einer Phase, in der sich die Karlsfelder der Führung annäherten, schlug Freilassings Timo Portenkirchner zu. Der Torjäger der Gäste gewann einen Zweikampf, zog ins Zentrum und traf ins kurze Eck – auch, weil Di Salvo der Ball durchrutschte (59.). „Das war ein Nackenschlag. Wir haben aber trotzdem nicht aufgehört und weiter nach vorn gespielt“, so Beutlhauser. Und diese Mentalität wurde in der 73. Minute belohnt, als Fabian Barth den Ball am langen Pfosten zum 1:1 über die Linie drückte.

Die Karlsfelder spielten weiter mit Schwung nach vorn. In der Schlussphase hatte Jonas Kuhn dann den ersten Hochkaräter zur Führung, der Offensivmann traf aber nur den Pfosten (88.). Kurz darauf kam Florian Schrattenecker im Strafraum frei zum Abschluss, verzog jedoch. Der Ball landete nicht im langen Eck, sondern segelte über das Tor. Dann war Schluss – und die Enttäuschung bei den Karlsfeldern groß.

„Wir hatten erst Glück, hinten raus müssen wir das Spiel aber gewinnen. Wir sind in den entscheidenden Momenten aber nicht da. Wenn du diese Chancen nicht nutzt, hast du den Sieg nicht verdient. Dann stehst du da, wo wir stehen“, zog Beutlhauser Bilanz. Bitter aus Sicht der Karlsfelder: Konkurrent Traunstein gewann, der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze wuchs auf fünf Zähler.