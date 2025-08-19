Trainer Besovic kritisiert Einstellung seiner Mannschaft

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen die erste Niederlage der neuen Saison hinnehmen müssen. Beim SV Meppen II unterlag die Mannschaft von Trainer Boris Besovic deutlich mit 1:4 (0:2). Dabei begann die Partie aus Sicht der Gäste durchaus vielversprechend – ehe individuelle Fehler und fehlende Grundtugenden das Spiel früh in die falsche Richtung lenkten.

„Wir haben nichts anderes verdient als diese 1:4-Niederlage. Die Basics waren nicht da“, lautete das schonungslose Urteil des Germania-Trainers nach Schlusspfiff. Besovic bemängelte vor allem das abrupte Nachlassen seines Teams nach einem vielversprechenden Auftakt: Bereits in der ersten Minute verpasste Nick Bode per Kopf die frühe Führung, wenig später ließ auch Tigrinho eine klare Möglichkeit liegen.

Die Quittung folgte prompt: Nach zwei unsauber verteidigten Angriffen gingen die Gastgeber durch Janis Hagemann (10.) und Amin Muja (13.) früh mit 2:0 in Führung. Besovic reagierte noch in der ersten halben Stunde mit zwei taktischen Wechseln – Bastian Kamole und Adrian Becker mussten vom Feld –, doch auch dies zeigte bis zur Pause keine Wirkung.

Erst nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Egestorfer verbessert. „Da wurde meine Rede verinnerlicht“, stellte Besovic fest. Germania fand zurück ins Spiel, erarbeitete sich Chancen – doch der Anschlusstreffer wollte nicht fallen. Besonders bitter: In der 50. Minute verpasste Lasse Denker aus kurzer Distanz das mögliche 1:2, nachdem zuvor Bode im Strafraum gefoult worden war – ein Strafstoßpfiff blieb aus.

Statt der erhofften Wende schlugen erneut die Meppener zu: Daniel Benke erhöhte in der 63. Minute auf 3:0. Der kurz zuvor eingewechselte Hannes Milan verkürzte zwar nach starkem Solo von Emmanuel Ugoala auf 1:3 (71.), doch die Freude währte nur kurz. Bereits zwei Minuten später entschied der Schiedsrichter nach einem Foul von Milan im eigenen Strafraum auf Elfmeter – Moritz Hinnenkamp traf zum 4:1 (73.) und sorgte für die endgültige Entscheidung.

Trainer Besovic zeigte sich im Anschluss deutlich: „Die Jungs haben gegen Meppen überhaupt nicht abgerufen, was sie können.“ Nach dem gelungenen Auftaktspiel ist die Ernüchterung nun spürbar, doch bereits am kommenden Samstag (14 Uhr) bietet sich beim Auswärtsspiel beim BSV Schwarz-Weiß Rehden die Möglichkeit zur Wiedergutmachung.

SV Meppen II – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 4:1

SV Meppen II: Shirin Namoyan, Joe Klöpper, Moritz Hinnenkamp, Hennes Hermes, Luca Köster, Daniel Benke (81. Paul Kassens), Mika Herrmann (61. Michael Klaß), Amin Muja (69. Nathan Van der Graaf), Malte Zumdieck, Lasse Zumdieck (75. Jan Wulkotte), Janis Hagemann (69. Titus Jakob) - Trainer: Carsten Stammermann

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Erblin Thaqi, Jonas Lübke, Til Anger (69. Daniel Zürn), Emmanuel Chukwuebuka Ugoala, Adrian Becker (31. Eiliko Möller), Bastian Kamkaing Kamole (27. Dominik Swientek), Pino Ballerstedt, Nick Bode (69. Hannes Milan), Tigrinho , Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic

Schiedsrichter: Felix Tiemann (Lastrup ) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Janis Hagemann (10.), 2:0 Amin Muja (13.), 3:0 Daniel Benke (63.), 3:1 Hannes Milan (71.), 4:1 Moritz Hinnenkamp (73. Foulelfmeter)