Trainer Benjamin Schwab und TuS Obermünstertal gehen getrennte Wege

Diese Entscheidung wurde in beiderseitigem Einvernehmen und mit größtem gegenseitigem Respekt getroffen. Wir möchten betonen, das es keine negative Aspekte oder Unstimmigkeiten gibt. Im Gegenteil: Der Verein schätzt die geleistete Arbeit unseres Trainers außerordentlich. Trotz vieler Herausforderungen und schwieriger Phasen war sein Herangehen jederzeit von Professionalität. Engagement und hoher fachlicher Kompetenz geprägt - sowohl im Spielbetrieb als auch im Trainingsalltag. Sein Einsatz und seine Hingabe für die Mannschaft und den Verein haben maßgeblich zur sportlichen und persönlichen Entwicklung vieler Spieler beigetragen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Für seine sportliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und weiterhin viel Erfolg.

Auch Beni betonte im gemeinsamen Gespräch ,,Ich möchte mich von ganzem Herzen für die wunderbare Zeit bei diesem Verein bedanken. Es war mir eine große Ehre, Teil eines so besonderen Dorfvereins zu sein, in dem Zusammenhalt, Engagement und Leidenschaft für den Sport täglich gelebt werden. Besonders die hervorragende Jugendarbeit verdient höchste Anerkennung. Hier wird nicht nur sportliche Leistung gefördert, sondern auch großer Wert auf Gemeinschaft, Fairness und persönliche Entwicklung gelegt. Mein Dank gilt ebenso der aktiven Mannschaft, die mit Einsatz, Teamgeist und Charakter auf und neben dem Platz überzeugt hat. Die gemeinsamen Erlebnisse, Erfolge und auch die herausfordernden Momente werden mir stets in bester Erinnerung bleiben. Ich wünsche dem Verein, allen Verantwortlichen, Spielern und Unterstützern weiterhin viel Erfolg und eine erfolgreiche Zukunft."