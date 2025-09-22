TRAINER-BEBEN IN UEDEM!

Uedem - Satire inbegriffen-. Was für ein Drama am Tönishang! Erst das zähe 3:3 gegen BV Sturm Wissel II – dann der Hammer: Erfolgscoach Rene van Elten wirft völlig überraschend das Handtuch. Sofort. Nach drei Jahren, einem Aufstieg und gerade einmal sechs Spielen in der laufenden Saison!

Die Szenen nach Abpfiff: Ernüchterung und Enttäuschung nach dem eigentlich guten Spiel. Minuten später – Stille. Spieler mit gesenkten Köpfen, einige sogar mit Tränen in den Augen. „Das war ein Schock wie ein Schlag ins Gesicht“, sagt ein Insider. Andere reagierten mit purer Wut: „Wie kann er uns mitten in der Saison so hängen lassen?!“

Ein Spieler soll sogar laut geschrien haben: „So geht man nicht mit einer Mannschaft um!“

⸻

Ex-Spieler Jan Hoffmann und Jasper Pooch: „Wir sind schockiert – und sind wütend!“

Auch Mannschaftslegenden Jasper Pooch und Jan Hoffmann zeigen sich tief bewegt. Im Gespräch mit unserer Redaktion kämpfen sie selbst mit den Emotionen:

Herr Hoffmann, wie haben Sie reagiert?

„Ich bin erstarrt, ja. Rene hat hier mehr als Fußball gemacht, er hat eine Familie geschaffen. Aber ich bin auch wütend – so plötzlich, ohne Vorwarnung, das tut weh.“

Was heißt das für die Mannschaft?

„Wir dürfen nicht auseinanderbrechen. Ich habe den Jungs gesagt: Wir verwandeln diese Wut in Kraft/Energie. Wir kämpfen jetzt erst recht – für den Verein, für die Fans, für Uedem!“

⸻

Fans zwischen Enttäuschung und Treue

Auch die Anhänger sind fassungslos. Vor dem Vereinsheim wurde die Entscheidung hitzig diskutiert.

„Das ist ein Verrat! Wir haben van Elten vertraut, und jetzt lässt er uns im Stich“, ruft einer laut.

Ein anderer schüttelt den Kopf und sagt: „So etwas macht man nicht. Nicht nach dem Spiel, nicht mitten in der Saison.“

Doch es gibt auch Stimmen, die Mut machen: „Wir stehen hinter der Mannschaft, egal was kommt!“ – rufen mehrere Fans mit tränenerstickter Stimme. Ein Jugendspieler fasst es zusammen: „Van Elten war unser Held. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir auch ohne ihn stark sind.“

⸻

Verein im Krisenmodus – Würzler unter Druck

Sportchef Martin Würzler wirkt gefasst, doch die Lage ist ernst. „Wir sind handlungsfähig und arbeiten Tag und Nacht an einer Lösung“, versichert er. In den kommenden Tagen soll ein Übergangsmodell greifen. „Wir wollen keine Hektik, aber wir müssen handeln – und zwar sofort.“

Nach unseren Informationen laufen bereits vertrauliche Gespräche mit potenziellen Kandidaten. Erste Namen kursieren, aber offiziell bestätigt ist noch nichts.

⸻

Warum ging van Elten?

Die große Frage bleibt: Warum zog der Trainer so abrupt die Reißleine?

War es Überlastung? Streit im Verein? Persönliche Gründe? Offiziell schweigt van Elten bislang. Für die Mannschaft und die Fans bleibt nur ein Fragezeichen – und die bittere Realität, ohne ihren Erfolgscoach weitermachen zu müssen.

⸻

Tränen, Wut, Hoffnung

Das plötzliche Aus von Rene van Elten hat den Uedemer SV II in den Ausnahmezustand gestürzt. Zwischen Tränen, Enttäuschung und Wut wächst nun aber auch ein neuer Wille: nicht zusammenzubrechen, sondern stärker zurückzukommen.

Ein Rücktritt wie ein Erdbeben – der USV II wird noch lange an diesem Schock zu knabbern haben. (Satire ist selbstverständlich inbegriffen)