Trainer-Beben in der Oberliga: Coach von Abstiegskandidat schmeißt hin

Stefan Janßen ist nicht mehr Trainer beim VfB Homberg. – Foto: Ulrich Laakmann

Fast zehn Jahre lang war Stefan Janßen, von einer kurzen Unterbrechung einmal abgesehen, Cheftrainer beim VfB Homberg. Am Freitag hat er dieses Amt aufgegeben, um der Mannschaft im Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein noch einmal einen neuen Impuls zu ermöglichen. Am Sonntag steht das schwierige Heimspiel gegen Aufstiegskandidat VfB Hilden an.

"Unser Cheftrainer Stefan Janßen hat am Freitag den Vorstand der Fußballabteilung darüber informiert, dass er seine Position als Cheftrainer - auf eigenen Wunsch und nach reiflicher Überlegung - mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellt", teilt der VfB Homberg mit. Damit wolle der nun Ex-Trainer der Mannschaft noch einmal einen neuen Impuls geben, um die kommenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein bestehen zu können. Mit dem VfB Hilden kommt am Sonntag ausgerechnet eins der Top-Drei-Teams der Liga ins PCC-Stadion.

"Selbstverständlich haben wir Stefan Janßens verantwortungsvolle Entscheidung zu respektieren, verstehen auch seine Gedanken hinter der Entscheidung. Der VfB Homberg ist für eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Stefan sehr dankbar. Wir können ihm an dieser Stelle nur alles erdenklich Gute wünschen und hoffen, dass mit seiner Entscheidung der 'gewünschte' Effekt bei der Mannschaft ausgelöst wird", erklärt der VfB weiter.