Trainer-Beben in der Oberliga: Coach von Abstiegskandidat schmeißt hin

Fast zehn Jahre lang war Stefan Janßen, von einer kurzen Unterbrechung einmal abgesehen, Cheftrainer beim VfB Homberg. Am Freitag hat er dieses Amt aufgegeben, um der Mannschaft im Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein noch einmal einen neuen Impuls zu ermöglichen. Am Sonntag steht das schwierige Heimspiel gegen Aufstiegskandidat VfB Hilden an.
"Unser Cheftrainer Stefan Janßen hat am Freitag den Vorstand der Fußballabteilung darüber informiert, dass er seine Position als Cheftrainer - auf eigenen Wunsch und nach reiflicher Überlegung - mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellt", teilt der VfB Homberg mit. Damit wolle der nun Ex-Trainer der Mannschaft noch einmal einen neuen Impuls geben, um die kommenden Wochen im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein bestehen zu können. Mit dem VfB Hilden kommt am Sonntag ausgerechnet eins der Top-Drei-Teams der Liga ins PCC-Stadion.
"Selbstverständlich haben wir Stefan Janßens verantwortungsvolle Entscheidung zu respektieren, verstehen auch seine Gedanken hinter der Entscheidung. Der VfB Homberg ist für eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Stefan sehr dankbar. Wir können ihm an dieser Stelle nur alles erdenklich Gute wünschen und hoffen, dass mit seiner Entscheidung der 'gewünschte' Effekt bei der Mannschaft ausgelöst wird", erklärt der VfB weiter.
In der laufenden Spielzeit konnten die Homberger erst neun Siege einfahren, teilten zudem in sechs Begegnungen die Punkte. In Summe stehen zudem 14 Niederlagen, was sich in der Tabelle mit einem Platz im Keller bemerkbar macht. Mit insgesamt 33 Zählern steht der VfB punktgleich mit dem SV Sonsbeck nur hauchdünn über dem Strich, hat gerade einmal einen Punkt Vorsprung vor der DJK Adler Union Frintrop. Das Restprogramm der Homberger hat es außerdem in sich. Nach Hilden geht es zum Spitzenreiter Ratingen 04/19, dann gastiert Blau-Weiß Dingden am Rheindeich. Vor dem Saisonfinale gegen den 1. FC Kleve muss der VfB noch zur SpVg Schonnebeck. Die Chancen auf viele Punkte dürften entsprechend überschaubar sein.
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