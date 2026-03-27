Trainer-Beben in Bristol: Legende Hodgson ersetzt Struber

Roy Hodgson (rechts) ersetzt Gerhard Struber bei Bristol City. – Foto: Eibner-Pressefoto/Getty Images

Der Absturz: Nach einem passablen Saisonstart und Platz acht im Februar rutschte City nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge (darunter vier Niederlagen) auf den enttäuschenden 16. Tabellenplatz ab.

Für Gerhard Struber endet das Kapitel im Südwesten Englands nach nur neun Monaten. Der 49-Jährige, der im Sommer 2025 mit großen Ambitionen vom 1. FC Köln nach Bristol gewechselt war, stolperte letztlich über eine fatale Negativserie.

Transfer-Frust: Hinter den Kulissen soll es zudem gekriselt haben. Struber zeigte sich öffentlich unzufrieden über den Verkauf von Schlüsselspielern wie Anis Mehmeti im Januar-Transferfenster.

Das Pokal-Debakel: Das bittere Aus im FA Cup gegen Port Vale, das Schlusslicht der League One, gilt rückblickend als der Moment, in dem Struber den Rückhalt der Führungsebene endgültig verlor.

Neben Struber muss auch sein langjähriger Assistent Bernd Eibler den Verein verlassen. Ebenso wurde der Technische Direktor Brian Tinnion von seinen Aufgaben im Profibereich entbunden.

Die Rückkehr des „Gentleman“

Mit Roy Hodgson setzt Bristol City auf maximale Erfahrung. Für den ehemaligen englischen Nationaltrainer ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Bereits 1982 war Hodgson kurzzeitig als Cheftrainer für die „Robins“ tätig.

„Roys Ernennung geht über die Ergebnisse der nächsten sieben Spiele hinaus. Er wird uns helfen, die Standards und Werte zu etablieren, die wir für zukünftigen Erfolg benötigen“, erklärte CEO Charlie Boss.

Hodgson, der seine Karriere eigentlich nach seinem Engagement bei Crystal Palace im Jahr 2024 für beendet erklärt hatte, unterschreibt einen Interimsvertrag bis zum Saisonende. Seine Aufgabe ist klar: Die Mannschaft stabilisieren und die Saison ordentlich zu Ende bringen, während der Verein im Hintergrund nach einer langfristigen Lösung für die Spielzeit 2026/27 sucht.

Ausblick: Debüt am Karfreitag

Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem Routinier nicht. Hodgson wird die Mannschaft erstmals am Montag nach der Länderspielpause trainieren. Sein Debüt an der Seitenlinie gibt er bereits am Karfreitag (3. April) im Auswärtsspiel gegen Charlton Athletic.

Ob der 78-Jährige den freien Fall stoppen kann, wird sich zeigen. Eines ist jedoch sicher: Mit dieser Verpflichtung steht Bristol City plötzlich wieder im Rampenlicht des englischen Fußballs.