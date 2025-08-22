Trainer-Beben bei Landesliga-Aufsteiger – Übernimmt Ex-Rhynern-Coach?

Wie lange ist Alexander Bruchhage noch auf dem Trainermarkt? – Foto: Mario Sachsenweger

Überraschung in der Landesliga Staffel 2: Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen trennt sich nach nur zwei Spieltagen und einer herben Klatsche im Westfalenpokal (2:6 beim ASK Ahlen) von Erfolgstrainer Sven Nieder. Der 52-Jährige hatte seit 2022 das Traineramt bei den Sauerländern inne, die erst im Dezember 2024 mit dem Übungsleiter verlängert hatten.

"Wir haben die Zusammenarbeit im beiderseitigem Einvernehmen beendet, denn es gab zur sportlichen Ausrichtung unterschiedliche Ansichten", erklärt Langscheids Sportlicher Leiter Niko Blüggel bei "match-day.de". "Natürlich wissen wir, dass der Zeitpunkt alles andere als gut gewählt ist. Allerdings ist die Situation nun einmal so wie sie jetzt ist. Fakt ist, dass die Vorbereitung auf die Saison alles andere als gut war und sich das auch in den ersten Pflichtspielen widergespiegelt hat. Wir haben uns daher zum Handeln gezwungen gesehen. Trotzdem danken wir Sven Nieder natürlich für die etwas mehr als drei Jahre, in denen er mit dem Aufstieg in die Landesliga ein großes Ziel erreicht hat." Sven Nieder, der im Urlaub von der Trennung informiert wurde, nimmt die Situation nach außen hin gelassen. So sei das Trainergeschäft nun einmal. "Ich habe mich sehr wohl gefühlt und eine tolle Zeit beim SuS Langscheid/Enkhausen gehabt – gekrönt von der Meisterschaft. Im Kalender habe ich jetzt wieder etwas mehr Platz. Ich hege keinen Groll", so der Ex-Coach des BSV Menden im Interview mit der "Westfalenpost".

"Nach dem Aufstieg im Sommer war die Euphorie groß, das wurde im Laufe der Vorbereitung dann weniger. Aber das sind alles tolle Jungs da im Team, die werden ihren Weg machen und ich wünsche ihnen und dem Verein für die Landesliga alles Gute. Ich werde es natürlich beobachten." Er sei "mega-stolz" auf das Erreichte in Langscheid. Folgt Bruchhage auf Nieder?