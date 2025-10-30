Trainer Bayram Celik geht bei der SpVg Olpe ins zweite Jahr

Die SpVg Olpe rangiert vier Spiele vor der Winterpause auf Tabellenplatz sieben in der Landesliga Staffel 2 und darf in dieser Saison eher nach oben schielen als nach unten. Die komfortable sportliche Situation im Kreuzbergstadion hat die Vereinsverantwortlichen der Spielvereinigung um den Sportlichen Leiter Björn Schneider nun dazu veranlasst, die ersten Personalien für die Spielzeit 2026/27 zu klären.

So haben Chefcoach Bayram Celik, Co-Trainer Marco Carbotta und Torwarttrainer Janek Müller allesamt ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und werden der SpVg Olpe weiter treu bleiben, wie der Verein am vergangenen Freitag (24. Oktober) bekannt gab. "Wir freuen uns sehr, auch in der kommenden Saison als Trainerteam an der Seitenlinie zu stehen. Das frühzeitige Vertrauen des Vorstands bedeutet uns viel und zeigt, dass unsere gemeinsame Arbeit geschätzt wird. Besonders stolz sind wir auf die positive Entwicklung der Mannschaft. Gemeinsam möchten wir diesen Weg weitergehen und die nächsten Schritte in der sportlichen Entwicklung unserer Spieler und des gesamten Teams gestalten", wird Celik in der Mitteilung zitiert.

Bayram Celik wechselte im Sommer 2025 vom Attendorner Bezirksligisten SC LWL 05 zur Spielvereinigung und konnte bislang sechs seiner 13 Pflichtspiele erfolgreich coachen. Am Kreuzberg beerbte Celik seinen Kumpel Seyhan Adigüzel, der interimsweise das Amt des im März freigestellten Michael Vollmer übernommen hatte und die Olper mit sechs Siegen aus neun Partien aus dem Tabellenkeller ins gesicherte Mittelfeld geführt hatte. Marco Carbotta kam ebenfalls im vergangenen Sommer nach Olpe und war zuvor als Cheftrainer beim VSV Wenden und beim Kiersper SC in der Bezirks- und Landesliga tätig. Für Janek Müller geht es in das dritte Jahr als Olper Torwarttrainer. Im letzten Jahr stand er selbst noch aktiv zwischen den Pfosten, ehe der 30-Jährige im letzten Sommer seine Karriere beendete.