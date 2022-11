Trainer Aydin Ay sieht Schott ,,voll im Plan" Mainzer Oberligist trifft am Samstag auf den SF Eisbachtal +++ Ausfallliste beim TSV wird immer länger

Mainz . Es ist schon kurios. Da gewinnt der TSV Schott Mainz zwei Drittel seiner Spiele, schießt mehr als drei Tore im Schnitt, rangiert in direkter Schlagdistanz zur Oberliga-Spitze – und doch schwingt die Frage mit, ob nicht noch mehr rauszuholen wäre. „Wir werden da von außen in eine Rolle gedrängt“, sagt Trainer Aydin Ay, „für uns steht im Mittelpunkt, unsere Identität beizubehalten, Inhalte zu entwickeln und deshalb Ergebnisse zu erzielen. Wir sind voll im Plan.“

Für fünf Spieler beginnt schon die Winterpause

Und doch: Dass der Regionalliga-Absteiger in den Topspielen gegen Engers (2:4), in Koblenz (0:0) und gegen Gonsenheim (1:1) keinen Sieg holte, kratzt am Selbstverständnis einer Mannschaft, die hohe Ansprüche an sich selbst stellt. Gründe gibt es genug, und mit fünf Spielern, für die verfrüht die Winterpause beginnt, ist der TSV gebeutelt. Zu Dominik Ahlbach (Fußwurzelbruch), Edis Sinanovic, Christian Hahn und Konstantin Fring gesellt sich nächste Woche Lars Hermann, dem Metallplatten operativ entfernt werden. Ob Maarten Klöppel, der wegen Befunden an der Lunge Sportverbot hatte, dieses Jahr zurückkehrt, ist offen. Silas Schwarz (noch ein Spiel Sperre) und Luis Kersthold verlängern die Ausfallliste, über die Ay stets nur auf Nachfrage spricht. Sein Credo vor dem Spiel bei den SF Eisbachtal (Samstag, 16 Uhr): „Wir haben genug gute Spieler und jammern nicht.“