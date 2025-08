Gehen getrennte Wege: (v.l.) Fußball-Vorstand Martin Steininger und Sportlicher Leiter Dominik Widemann beendeten die Zusammenarbeit mit Trainer Sven Teichmann. – Foto: Dieter Metzler

Trainer-Aus in Oberweikertshofen nach nur drei Partien Der SCO trennt sich vor Hollenbach-Spiel von Coach Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Oberw.hofen Sven Teichmann

Drei Spiele, drei Niederlagen – und schon sahen die Funktionäre des SC Oberweikertshofen Handlungsbedarf. Jetzt sind sie auf Trainersuche.

Oberweikertshofen – Vor dem Training am Donnerstag baten Fußball-Vorstand Martin Steininger und Sportlicher Leiter Dominik Widemann den erst vor der Saison verpflichteten Trainer Sven Teichmann zu einem Gespräch. Am Ende kam man überein, ab sofort getrennte Wege zu gehen. Kommissarisch wird der 29-jährige Widemann zusammen mit Co-Trainer Maxi Schuch das Training übernehmen und auch die Mannschaft auf das Spiel am Samstag gegen den Aufsteiger TSV Hollenbach (Anpfiff 16 Uhr) einstellen. Erste Gespräche mit Nachfolger

„Natürlich ist es schwer, so kurz nach dem Saisonstart, einen geeigneten Trainer zu finden“, gestand Steininger ein. „Aber nach dem klassischen Fehlstart waren wir einfach gezwungen, etwas zu unternehmen.“ Dennoch haben man bereits mit einem Übungsleiter Kontakt aufgenommen. Namen will man aber noch nicht herausrücken. Aber so viel konnte Steininger schon verraten: Es sieht gut aus. Sven Teichmann war nach seinem überraschenden Rausschmiss bitter enttäuscht. „Es waren die üblichen Ausreden“, sagte er. „Ich hätte nicht zum Verein gepasst. Was immer das auch heißen mag. Ich habe gedacht, in Weikertshofen in Ruhe arbeiten zu können. Aber das ist in dem Geschäft wohl nicht möglich.“ Die Spieler seien hinter ihm gestanden und haben sein abwechslungsreiches Training gelobt, berichtete Teichmann von zahlreichen aufmunternden Whatsapp-Nachrichten.