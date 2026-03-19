Trainer-Aus in der Landesklasse: "Eine spürbare Verunsicherung"

– Foto: Frank Möller

Im vergangenen Sommer hatte Marcel Marx den Trainerposten beim TuS Siegfried Wahrburg in der Landesklasse 1 übernommen. Nun trennen sich die Wege vor dem Endspurt der Saison wieder. Der Verein und der ehemalige Nachwuchs-Coach von Union Berlin haben sich einvernehmlich auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt, wie der Club bekanntgab.

"In den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass Mannschaft und Trainer in einigen wesentlichen Punkten nicht die gleiche Auffassung vertreten haben. Dadurch entstand sowohl auf als auch neben dem Platz eine spürbare Verunsicherung und taktische Vorgaben konnten nicht immer wie gewünscht umgesetzt werden", erklärte der Landesklasse-Vertreter zur einvernehmlichen Trennung. Zum FuPa-Profil:

Sportlich bleiben die Wahrburger in der laufenden Spielzeit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Mit 15 Punkten aus bisher 13 Partien steht der TuS Siegfried nur knapp über dem Strich. "Nach einem gemeinsamen Gespräch am Montag sind Vorstand, Mannschaftsrat und Trainer zu dem Entschluss gekommen, getrennte Wege zu gehen, um der Mannschaft neue Impulse zu geben", schrieben die Wahrburger weiterhin.

Ein Duo übernimmt im Endspurt die Verantwortung

Man bedanke sich bei Marx ausdrücklich "für sein großes Engagement und die investierte Zeit, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch bei Projekten wie dem Kabinenumbau", betonte der Landesklasse-Vertreter.