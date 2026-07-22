Trainer aus Glehn arbeitet für Real Madrid

Dieser Glehner trainiert bei Real Madrid – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Im Leben von Bernd „Berni“ Hermann dreht sich vieles um den Fußball. Und das war schon so in seinen frühen Jahren. In der Jugend begann er bei seinem Heimatverein, dem SV Glehn, mit dem Fußballspielen. Er schaffte in seinem Klub den Sprung bis in die Senioren-Mannschaft, die damals in der Bezirksliga spielte. Später folgten die Wechsel zum VfR Neuss(Verbandsliga) sowie zu den Oberligisten 1. FC Viersen und dem Rheydter SV.

Schwere Verletzung zwang ihn zum Ende

Als er mehrere Wochen beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unter Jupp Heynckes mittrainierte, verletzte er sich bei einem Freundschaftsspiel zwischen Rheydt und dem VVV-Venlo schwer. Er kugelte sich die Schulter aus und beendete danach erst einmal seine Karriere. Anderthalb Jahre später versuchte er es doch noch einmal beim SC Kapellen in der Landesliga, doch aufgrund der schweren Verletzung spielte der Kopf nicht mehr mit, und so traf er die schwere Entscheidung, die Fußballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen.

Nach einer kurzen Auszeit vom Fußball kribbelte es bei Bernd Hermann aber wieder und er stieg als Trainer bei seinem Heimatverein ein. Dort trainierte er auch seinen Sohn Niklas, Tochter Lea spielte ebenfalls beim SV Glehn. Von 2018 bis 2023 war er zudem als Trainer am DFB-Stützpunkt in Neuss für die Mädchenregionalauswahl Grevenbroich/Neuss/Düsseldorf der Altersklassen U11 bis U13 tätig. Auf dem Vereinsgelände von Fortuna Düsseldorf wurde Bernd Hermann 2023 von einem Mitarbeiter der Jugendabteilung von Real Madrid angesprochen. Der, inklusive des ehemaligen Europapokals der Landesmeister, 15-malige Gewinner der wollte ihn unbedingt als Trainer für seine Fußballcamps gewinnen.