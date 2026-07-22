Trainer aus Glehn arbeitet für Real Madrid

Im Leben von Bernd „Berni“ Hermann dreht sich vieles um den Fußball. Und das war schon so in seinen frühen Jahren. In der Jugend begann er bei seinem Heimatverein, dem SV Glehn, mit dem Fußballspielen. Er schaffte in seinem Klub den Sprung bis in die Senioren-Mannschaft, die damals in der Bezirksliga spielte. Später folgten die Wechsel zum VfR Neuss(Verbandsliga) sowie zu den Oberligisten 1. FC Viersen und dem Rheydter SV.
Als er mehrere Wochen beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach unter Jupp Heynckes mittrainierte, verletzte er sich bei einem Freundschaftsspiel zwischen Rheydt und dem VVV-Venlo schwer. Er kugelte sich die Schulter aus und beendete danach erst einmal seine Karriere. Anderthalb Jahre später versuchte er es doch noch einmal beim SC Kapellen in der Landesliga, doch aufgrund der schweren Verletzung spielte der Kopf nicht mehr mit, und so traf er die schwere Entscheidung, die Fußballschuhe endgültig an den Nagel zu hängen.
Nach einer kurzen Auszeit vom Fußball kribbelte es bei Bernd Hermann aber wieder und er stieg als Trainer bei seinem Heimatverein ein. Dort trainierte er auch seinen Sohn Niklas, Tochter Lea spielte ebenfalls beim SV Glehn. Von 2018 bis 2023 war er zudem als Trainer am DFB-Stützpunkt in Neuss für die Mädchenregionalauswahl Grevenbroich/Neuss/Düsseldorf der Altersklassen U11 bis U13 tätig. Auf dem Vereinsgelände von Fortuna Düsseldorf wurde Bernd Hermann 2023 von einem Mitarbeiter der Jugendabteilung von Real Madrid angesprochen. Der, inklusive des ehemaligen Europapokals der Landesmeister, 15-malige Gewinner der wollte ihn unbedingt als Trainer für seine Fußballcamps gewinnen.
Der damals 62-Jährige war überrascht, dachte zuerst an die „Versteckte Kamera“. Doch nachdem man die Kontaktdaten ausgetauscht hatte, ging alles schnell und Bernd Hermann wurde von den „Königlichen“ verpflichtet. „Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, wenn man für einen Weltverein wie Real Madrid arbeiten kann und darf“, sagt der mittlerweile 65-Jährige. Dabei schlägt sein Herz seit Jahrzehnten für Rot und Weiß – nämlich für den FC Bayern München, bei dem er selbst Mitglied ist. „Meine Oma und mein Opa sind in Iffeldorf bei München geboren. Da ich früher öfters dort war, hatte ich einen Bezug zu Bayern und zum FCB. Inzwischen bin ich schon seit mehr als 40 Jahren Mitglied beim FC Bayern.“
Und als Trainer beobachtet er seine Kollegen natürlich mit Argusaugen – so zum Beispiel auch den Aktuellen: „Vincent Kompany schaue ich mir genau an. Was er macht, was er sagt und wie er mit den Menschen umgeht. Das macht er richtig gut. Er arbeitet mit gestandenen Fußballern, die alle bei Laune gehalten werden wollen“, sagt der gebürtige Glehner, dem beim FC Bayern nicht die Titel wichtig sind, sondern die Art und Weise, wie dort schon seit Jahren Fußball gespielt wird. „Das begeistert mich.“