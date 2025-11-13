Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Enge Bindung zum Trainer: Viele Spieler bleiben dem SV Traisa fern, nachdem der Verein sich über ein Ende der Zusammenarbeit mit dem Tranier verständigt hatte. – Foto: Mara Wolf (Archiv)
Trainer-Aus beim SV Traisa: Spieler kehren Verein den Rücken
Nach der Bekanntgabe der vorzeitigen Trennung zwischen Kreisoberligist SV Traisa und Trainer Mischa Güntner taucht ein Großteil des Teams nicht mehr auf - die Hintergründe
Traisa. Letztlich gaben die Spieler den Ausschlag. Eigentlich hatten sich der SV Traisa und Trainer Mischa Güntner darauf verständigt, die Zusammenarbeit beim Kreisoberligisten zum 31. Dezember zu beenden. Es gab unterschiedliche Ansichten über die Ausrichtung des jungen Teams. Für beide Seiten sollte die einvernehmliche Trennung eine Chance sein, wie Abteilungsleiter Dennis Hemmel erklärte. So weit, so gut. Doch dann stellte sich heraus, dass ein Großteil der „Spieler eine sehr enge Bindung zum Trainer hat“, so Hemmel. Denn es seien nur acht Mann im folgenden Training gewesen. „Der Rest ist nicht aufgetaucht.“ So kam es zu einem weiteren Gespräch zwischen Verein und Trainer, der zur Saison 2024/2025 zum SV gekommen war.