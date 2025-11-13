Trainer-Aus beim SV Traisa: Spieler kehren Verein den Rücken

Traisa. Letztlich gaben die Spieler den Ausschlag. Eigentlich hatten sich der SV Traisa und Trainer Mischa Güntner darauf verständigt, die Zusammenarbeit beim Kreisoberligisten zum 31. Dezember zu beenden. Es gab unterschiedliche Ansichten über die Ausrichtung des jungen Teams. Für beide Seiten sollte die einvernehmliche Trennung eine Chance sein, wie Abteilungsleiter Dennis Hemmel erklärte. So weit, so gut. Doch dann stellte sich heraus, dass ein Großteil der „Spieler eine sehr enge Bindung zum Trainer hat“, so Hemmel. Denn es seien nur acht Mann im folgenden Training gewesen. „Der Rest ist nicht aufgetaucht.“ So kam es zu einem weiteren Gespräch zwischen Verein und Trainer, der zur Saison 2024/2025 zum SV gekommen war.

