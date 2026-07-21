Trainer-Aus bei Ararat Gevelsberg: Ferhat Ülker zieht Konsequenzen Ferhat Ülker beendet seine Tätigkeit bei Ararat Gevelsberg. Im Gespräch mit FuPa blickt er auf eine intensive Zeit zurück, spricht über Gründe für seinen Rücktritt und lässt seine Zukunft offen. von Anton Wagener · Heute, 14:48 Uhr · 0 Leser

Ülker lässt seine Zukunft offen – Foto: Ararat Gevelsberg

Ferhat Ülker hat seine Tätigkeit als Trainer von Ararat Gevelsberg beendet. Im Gespräch mit FuPa spricht er ausführlich über die Gründe für seinen Rücktritt, blickt auf die sportliche Entwicklung der Mannschaft zurück und gibt einen Einblick in seine persönlichen Zukunftspläne.

Klarer Entschluss trotz schwerer Entscheidung "Die Entscheidung war am Ende klar für mich auch wenn sie mir nicht leicht gefallen ist", so Ferhat Ülker über seinen Entschluss den Bezirksligisten Ararat Gevelsberg noch vor Saisonende zu verlassen. Ausschlaggebend war vor allem die Überzeugung, dass die Mannschaft für die verbleibenden Spiele neue Impulse benötigt, sowohl sportlich als auch menschlich. Gleichzeitig beginnt für Ülker ab dem 1. Mai ein neuer beruflicher Abschnitt im Immobilienbereich, der zusätzliche zeitliche Ressourcen bindet. „Unter den gegebenen Rahmenbedingungen haben wir viel erreicht“, betont er rückblickend. Besonders hebt er hervor, dass er über weite Strecken viel Verantwortung alleine getragen habe. Umso größer sei der Stolz auf das gemeinsam Erreichte.

Deutliche Entwicklung der Mannschaft Sportlich zieht Ülker ein positives Fazit. Vor allem die Entwicklung der Mannschaft hebt er hervor. Ausgangspunkt war eine Mannschaft aus der Kreisliga mit dem klaren Ziel Klassenerhalt. „Wenn man bedenkt, wo wir herkommen, wird deutlich, welche Entwicklung wir genommen haben“, erklärt er. Aus einem Team mit grundlegenden Ambitionen sei im Laufe der Zeit eine starke und gefestigte Mannschaft geworden. Für Ülker persönlich sei diese Phase auch eine wichtige Zeit der eigenen Weiterentwicklung gewesen.