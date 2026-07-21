Trainer-Aus bei Ararat Gevelsberg: Ferhat Ülker zieht Konsequenzen

Ferhat Ülker hat seine Tätigkeit als Trainer von Ararat Gevelsberg beendet. Im Gespräch mit FuPa spricht er ausführlich über die Gründe für seinen Rücktritt, blickt auf die sportliche Entwicklung der Mannschaft zurück und gibt einen Einblick in seine persönlichen Zukunftspläne.
"Die Entscheidung war am Ende klar für mich auch wenn sie mir nicht leicht gefallen ist", so Ferhat Ülker über seinen Entschluss den Bezirksligisten Ararat Gevelsberg noch vor Saisonende zu verlassen. Ausschlaggebend war vor allem die Überzeugung, dass die Mannschaft für die verbleibenden Spiele neue Impulse benötigt, sowohl sportlich als auch menschlich.
Gleichzeitig beginnt für Ülker ab dem 1. Mai ein neuer beruflicher Abschnitt im Immobilienbereich, der zusätzliche zeitliche Ressourcen bindet. „Unter den gegebenen Rahmenbedingungen haben wir viel erreicht“, betont er rückblickend. Besonders hebt er hervor, dass er über weite Strecken viel Verantwortung alleine getragen habe. Umso größer sei der Stolz auf das gemeinsam Erreichte.
Sportlich zieht Ülker ein positives Fazit. Vor allem die Entwicklung der Mannschaft hebt er hervor. Ausgangspunkt war eine Mannschaft aus der Kreisliga mit dem klaren Ziel Klassenerhalt.
„Wenn man bedenkt, wo wir herkommen, wird deutlich, welche Entwicklung wir genommen haben“, erklärt er. Aus einem Team mit grundlegenden Ambitionen sei im Laufe der Zeit eine starke und gefestigte Mannschaft geworden. Für Ülker persönlich sei diese Phase auch eine wichtige Zeit der eigenen Weiterentwicklung gewesen.
Das Verhältnis zur Mannschaft beschreibt Ülker durchweg positiv. Die Spieler hätten in jedem Training Einsatz und Motivation gezeigt, was die Arbeit für ihn besonders gemacht habe. „Wir hatten ein vertrauensvolles und respektvolles Miteinander“, so der scheidende Trainer.
Auch taktisch habe sich das Team weiterentwickelt. Die Einführung der Viererkette sei für viele Spieler Neuland gewesen, wurde jedoch schnell verinnerlicht. Die Umsetzung auf dem Platz unterstreicht für Ülker die Lernbereitschaft und Qualität der Mannschaft.
Weniger einheitlich verlief dagegen die Zusammenarbeit auf Funktionärsebene. Zwar sei der Austausch grundsätzlich in Ordnung gewesen, doch insbesondere bei der Kaderplanung habe es unterschiedliche Vorstellungen gegeben. „Nicht immer gab es die Abstimmung, die ich mir gewünscht hätte“, sagt Ülker. Gleichzeitig seien die Erwartungen im Umfeld sehr hoch gewesen.
Für die kommende Zeit plant Ülker zunächst eine bewusste Pause, auch im Hinblick auf seine Selbstständigkeit. Anfragen anderer Vereine liegen bereits vor, doch ein schneller Wiedereinstieg ist nicht zwingend vorgesehen.
Grundsätzlich zeigt er sich offen für eine neue Aufgabe – allerdings unter klaren Bedingungen: „Es muss ein ambitionierter Verein mit klaren Strukturen sein, bei dem ich meine Ideen umsetzen kann.“