Trainer Antonio di Modugno ist beim Türk SV Wangen zurückgetreten

Seit Sonntagabend ist Antonio di Modugno (53) nicht mehr Trainer vom A-Ligisten Türk SV Wangen. Laut dem Vorstand hat er das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt. Der Verein bedankt in einer kurzen Mitteilung auch bei Di Modugno für seine Leistung und wünscht ihm auf dem weiteren Weg viel Erfolg. Er hatte den Verein erst zu Beginn dieser Saison übernommen, davor trainierte er den FC SC Friedrichshafen in der Vorrunde der Saison 21/22.

Voerst wird der sportliche Leiter Ali Öztürk auf der Trainerbank Platz nehmen und wird auch im Training vom Kapitän Chris Schmähl unterstützt.



Der Türk SV Wangen belegt in der Tabelle derzeit mit 16 Punkten den 8. Platz (4 Siege, 4 Unentschieden, 2 Niederlagen).

Sportlich läuft es für Wangen in der Kreisliga A3 bisher ganz gut, in den letzen 6 Spieler gab es keine Niederlage und es sind nur 3 Punkte Rückstand zu den Top drei Mannschaften in der Liga.



Am kommenden Sonntag trifft der Türk SV Wangen um 15:00 Uhr auf den FC Scheidegg.